新標準出爐！40公里就嚴重超速 每年恐增6萬危險駕駛

交通部路政司長陳文瑞說明，草案修訂速限上超過40公里就算是危險駕駛。（王思慧攝影）

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時常有民眾開快車導致車禍意外發生，為提升道路交通安全，行政院今（4）日通過交通部擬具「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，在規定速限上超過40公里就算是危險駕駛；也針對車燈、喇叭等規格詳細規範。

交通部路政司長陳文瑞表示，目前規定超過時速60公里以上屬於嚴重超速，要修法為時速40公里，就算是嚴重超速的「危險駕駛」。例如道路速限為50公里，現行開到110公里以上，才屬嚴重超速，未來只要90公里就算嚴重超速，將處6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，違規記3點。

根據交通部近三年統計，超過規定時速60公里以上案件，平均每年全國近6千件；超過40至60公里案件，平均每年全國暴增至6萬件，也就是說，每年恐增加6萬名危險駕駛。

陳文瑞表示，社會各界與警察機關認為，超速達到40公里以上，已嚴重危害交通安全，因此這次修法納入警察機關與學者建議，嚴重超速標準從超過規定的最高時速60公里，修為40公里。

交通部路政司科長趙晉緯指出，若駕駛速限50公里增加至90公里，視野會從100度減少至45度，煞車時間也加倍，反應時間從5秒增加至11秒，煞停距離從45公尺拉長到160公尺，速度愈快、風險愈高，因此要修法提升道路安全。

另外，在車輛管理上有更詳細規範，曾有駕駛人反應，前車方向燈污穢，無法讓後車警覺，進而發生事故，因此在車燈部分會有規範；還有人會改車，將喇叭改成不合規定音調，違規者將處900到1800元罰鍰，嚴重者可註銷牌照。車輛上物品掉落也修法擴及到所有道路，將可罰1千到6千元，並記1點。

關於修法草案上路時間，陳文瑞表示，草案將送立法院審議，若立法院下會期通過，準備期需要約半年時間，目前還要修子法，會在立院會期爭取列為優先法案，以明年底前上路為目標。

(中時 )

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