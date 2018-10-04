泡泡眼變電眼！ 輕熟女櫃姐大改運

高雄市美的整形外科醫師王文禾建議，要慎選專業經驗、有口碑、對臉部解剖構造熟悉的醫師。（柯宗緯翻攝）

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高雄市美的整形外科醫師王文禾讓櫃姐從「泡泡眼」變電眼，業績翻紅，也更加有自信。（柯宗緯翻攝）

高雄36歲朱姓櫃姐天生「泡泡眼」，讓她超沒自信，常被誤認睡不飽，總是睡眼惺忪樣，業績也大受影響。她經由醫師王文禾雙眼皮整形後，搖身一變為一雙電眼，最近再接受歐芙洛微笑拉提手術回春，簡直判若兩人，還因此找到第二春。

高雄市美的整形外科醫師王文禾執業整形外科10多年，深知女性在意的面容與曲線，他新創UISS歐芙洛微笑拉提法，有效改善側臉、眼尾、兩頰、顴骨附近的老化現象，如下垂眼尾、魚尾紋、臉頰下垂、蘋果肌下垂、國字臉、鬆弛的臉頰，術後讓眼睛會微笑，更添年輕魅力。

王文禾指出，這項微創手術只需局部麻醉，手術時間約1個半小時，3周內消腫，傷口小且藏在頭髮內、術後復原時間快，也不易漏餡，適合天生外側眼型下垂者，30歲到50歲間輕熟女或不想接受太侵入受手術的族群。

他表示，這是一個複合式拉提手術，除深層分離皮瓣組織，再加上U字型的特殊縫線技術，將最容易顯老的眼睛周邊及蘋果肌等下垂的組織全面往上提拉，並視情況補充脂肪、玻尿酸、微晶瓷等填充物來協助填充，效果更為自然。

他說，女性朋友隨著年紀漸長，皮膚膠原蛋白逐漸流失，皮層變為較薄且失去彈性，骨骼的支撐力也減弱，使得眼尾下垂情形更為嚴重，一旦使用不適合的方式、或不適當力道往上拉提，容易產生明顯瑕疵，反而無法改善外觀。

他又說，1年多來已有近10例，個案有口皆碑，對術後效果甚是滿意。這項微創手術也適合男性，但目前沒有男性個案。

每個人肌肉皮膚狀況不同，肌膚老化時間和下垂也與體質、肌肉及代謝率而有別。王文禾建議，要慎選專業經驗、有口碑、對臉部解剖構造熟悉的醫師；就診的院所選擇上也須注意選擇合法立案且擁有專業的醫療團隊。

(中時 )

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