「中友兒童劇場-朵拉的動物歷險記」10／6起贈票

2018年10月04日 19:51 工商 曾麗芳

中友秋季兒童劇場又來了！今年請來最受歡迎的拉丁女孩-「DORA朵拉」與她的朋友Diego、小猴子夥伴Boots，跨海到中友百貨展開奇妙的叢林歷險。「中友兒童劇場-朵拉的動物歷險記」將於10/26-10/28、在C棟13F國際大廳演出5場，自10/6起開始贈票。

中友百貨表示，「愛探險的DORA」是美國的教育電視動畫，目前也在國內幼兒頻道熱播，女主角是7歲的DORA和小猴子Boots，每一集都會探險前往目的地，並要克服路途中的難關，節目內容充滿積極、正面的陽光能量，適合學齡前的孩童觀賞。

中友兒童劇場秋季特別邀請朵拉到中友百貨演出，讓平時只能在螢光幕上觀看的朵拉與她的朋友Diego、小猴子Boots能真實呈現在小朋友面前，看看當森林裡的動物們遇到困難，朵拉將如何展現智慧完成這趟叢林冒險。

中友百貨表示，贈票辦法包括持中友APP行會員條碼累積消費紀錄，當日消費累計滿3,000元即可兌換入場證1張；累計滿6,000元可兌換2張。每ID每日限兌4張，贈完為止。

還有，持中友APP行會員條碼於B、C棟7F童裝玩具區，累計消費紀錄當日滿3,000元，即可兌換入場證2張，滿6,000元可兌換4張；此外，持中友APP行會員條碼或家族卡扣抵點數200點，即可兌換入場證1張、350點可兌換2張、400點可兌換2張+獨家劇場好禮；另於中友購物網購買指定商品單筆滿1,500元，即可兌換票券2張+獨家劇場好禮。

除了「朵拉的動物歷險記」劇場之外，中友百貨也邀請大小朋友一起參加「朵拉的花花世界#SHOWDORA」打卡活動以及「叢林裡的色彩派對」圖畫創意比賽。中友表示，只要到中友百貨館內任一打卡點拍照、上傳到個人的FB或IG並tag「#2018朵拉在中友」，即可兌換加倍佳草莓棒棒糖1份（限量300份，每ID限兌換1次）。

另外，即日起至10/15開放「叢林裡的色彩派對」圖畫紙索取（限中友APP行動會員），填妥報名表並完成作品繳件，即可獲得曼陀珠七彩霓虹糖1條；繳件前100名加贈朵拉貼紙1份；評分最高可獲得中友商品禮券2,000元+朵拉的動物歷險記劇場入場證2張+獎狀1只+朵拉週邊商品！

(工商 )