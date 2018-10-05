高雄》李雅芬也找學姊助陣 清新脫俗高人氣

高市議員參選人李雅芬（右）也找「學姊」助陣，貼身祕書Larissa（左）外型亮麗，成為她的得力助手。（柯宗緯翻攝）

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高市議員參選人李雅芬也找「學姊」助陣，貼身祕書Larissa（中）外型亮麗，成為她的得力助手。（柯宗緯翻攝）

「學姊」話題不退燒！高市左楠區議員參選人李雅芬競選團隊，最近來了位學姊名叫Larissa，才剛報到2天，擔任李的貼身祕書，她外型亮麗、清新脫俗，連李雅芬的支持者及二兒子都搶著跟她拍照，讓李笑說被冷落了，吃了飛醋。

Larissa個性相當低調，不願曝光真實姓名及芳齡，她要記者將目光放在參選人身上。她透露，自己家人是李雅芬的支持者，經轉介紹來到競選團隊，當隨行祕書，陪同老闆一整天行程，雖然有點辛苦，但挺值得的，可以累積不少經驗。

李雅芬表示，Larissa完全沒有接觸過政治工作，對她而言挺新鮮，她讚許Larissa工作很有熱忱，相當有衝勁，也願意學習新事物，這種年輕人很少見，夠耐操、反應又快，相信有此生力軍加入團隊後，可催出年輕選票。

此次左楠區競選爆炸，堪稱高雄最競爭選區。身為警眷的李雅芬是政治素人，她說，雖然頭一次參選很辛苦，但自己有絕對優勢，在立委黃昭順身旁服務25年，與一般新人有市場區隔，有了中央歷練，遇到任何選民服務，都能夠迎刃而解。

李雅芬近來找前總統馬英九助陣，上周到瑞豐夜市掃街拜票，民眾熱烈歡迎，成功吸引選民關注。李雅芬透露，6日將再邀馬總統到高雄，一同參與都會公園「慶國慶，逗陣行」健走活動，前600名參加者還贈送馬英九簽名毛巾。

(中時 )

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