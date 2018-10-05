英勇搜救犬巧克力 私下超撒嬌愛賣萌

鄭莛芸和巧克力情同姊妹，短短半年內一起完成許多訓練任務。（高市動保處提供）

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鄭莛芸和巧克力情同姊妹，短短半年內一起完成許多訓練任務。（高市動保處提供）

高雄市消防局搜救犬「巧克力」超愛撒嬌，和領犬員鄭莛芸情同姊妹，每天形影不離，在1人1犬合作下，不到半年即接連通過國際搜救犬認證初級至高級考試，最近更參加消防署辦的搜救犬網路票選活動，要以無敵「萌」樣搶占網友選票。

協助早期訓練巧克力的高市動保處表示，巧克力是海關查緝犬所生，拉布拉多，5歲，曾協助2016年9月燕巢土石流災難搜救任務。

鄭莛芸是高市消防局第四救災救護大隊搜救犬隊隊員，去年12月才接手帶領巧克力，她用心良苦，由於發現巧克力個性害羞，又有地形限制，因此經常帶牠上山下海，不僅到秀姑巒溪做急流訓練，甚至帶著搭飛機到澎湖參加泳渡澎湖灣活動。「每次移地訓練完，巧克力都像是換了一隻狗一樣脫胎換骨！」

鄭莛芸說，巧克力是她帶的第一隻搜救犬，雖然執行任務時英勇非凡，但個性其實非常女孩，聰明又愛撒嬌、膽小卻又無比勇敢，尤其和她感情超好，無論打公文、上廁所、睡覺，都要把頭靠在她身上，接著開心地睡到打呼。

「若要說有缺點，就是地形限制！」鄭莛芸表示，巧克力走吊橋、走懸空的雙節梯，總是得以半蹲的姿勢走完全程，並跑來她身邊討賞，要求摸摸，「每次牠成功做到之後，訓練前無論搬了多少棧板布置場地，都值得了！」

(中時 )

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