嘉義》發表農業新政 翁章梁：農業可以很不一樣

2018年10月04日 20:27 中時 呂妍庭

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁4日公布他的「農業新政」，多位農會總幹事到場力挺。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁4日公布他的「農業新政」，會後包括農會總幹事等人都在政策看板簽名，表示力挺。（呂妍庭攝）

民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁4日公布他的「農業新政」，翁章梁強調，農業是嘉義縣最重要的產業，農業新政的政策是他所有政見中最重要的，「農業可以很不一樣」，所以他當選縣長後，將成立「新農業發展委員會」，推出整合農力、科技農業、扶助小農、活絡產銷等4大政策，每年也將提撥1億元經費至「嘉義縣農業發展基金」，「農產絕對不是俗俗賣」，他要創造精品農業讓台灣看到嘉義，創意農業讓世界看到嘉義。

翁章梁說，台灣農業環境已改變，尤其嘉義農產已經到不得不轉型的時代，如果還停留在過去時代，不把農產品當商品，不突破就停在原地，所以要如何協助這些農產品找到市場，提升價格，實質幫助農民朋友，是嘉縣最該提升改變的地方。

翁章梁強調，未來嘉縣將整合公私部門及專家學者成立「新農業發展委員會」，協助農漁畜牧相關業者生產所需的技術、資金、行銷及通路，並導入大數據及物聯網技術，讓農民更有系統獲得資訊，另外也將整合小農力量，將小農組織化，推展共同及集體性的運銷模式，進軍大型通路或國際市場。

科技農業部分，翁章梁提出籌建「農漁畜牧產業園區」，藉此串連上下游產鏈，帶動產業升級，並計畫輔導農民差異化種植，引入新技術及品種，提升農戶所得，翁章梁說，為了扶助小農，未來每年將提撥1億元經費至「嘉義縣農業發展基金」辦理新農業發展、鄉村建設及行銷活動所需經費，也會補助農漁民朋友小型生產機具，降低成本，其他項目包含補助農漁民保險保額、成立「國本學堂」等。

翁章梁強調，希望未來能活絡嘉縣農業產銷，將全力推動生產履歷、友善農業面積提升，並發展特色農業休閒園區，而他也會帶著農民朋友及農產品，前進各縣市舉辦通路與生產者見面會，讓產、銷對話，推動契作，打造外銷田，同時設置農夫市集推廣，打響嘉義縣農產品名聲。翁章梁重申，農業不是「粗俗」的東西，他要做到至少提高農產品10到20％價格，讓農業很不一樣。

因全場記者在臉書直播，翁章梁也向網友喊話，表示大家可以在網路上發言，「我都會看」，只要講得有道理，他就會納入農業新政裡。記者會上，多個鄉鎮市農會總幹事、農民朋友也到場，總統府國策顧問鄭慶祥、副議長陳怡岳、朴子市長王如經、主席黃基全等人現身參與，會後並在政策看板上簽署，力挺翁章梁所提出的農業新政。

(中時 )