女性夢幻目標：減肥不瘦胸 中醫曝光豐胸食譜

2018年10月04日 20:06 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

上圖：蛋白質是人體的重要營養素，也是豐胸的關鍵元素，可促進乳房正常發育。（圖片來源/shutterstock）下圖：肩井穴有通經絡、促進氣血的效果，有助於豐胸。（圖片來源/康健雜誌）

不少民眾都會羨慕女明星的好身材，很多人會選擇節食減肥，但往往得到的結果是瘦下來了，但胸部也跟著大縮水，到底「減肥不瘦胸」有可能嗎？台北市中醫師公會理事彭溫雅強調，使用不正確的減肥方式才會瘦到胸部。

彭溫雅指出，「如果是用正確的減肥方式瘦下來，只要透過正常、正確的飲食，讓胸部的營養恢復，就很有機會讓胸部恢復。」以中醫經絡原理解釋，在胸前的經絡屬於脾經、胃經，主管食物的消化和吸收，若民眾是依賴節食減重，脾經、胃經營養不足，就會瘦到胸部，「如果是透過睡眠充足、充分運動減重，又有均衡攝取營養，不太會瘦到胸部。」

想腰束奶澎 醫：營養均衡是關鍵

胸部大小其實受基因影響，至於坊間流傳的那些豐胸食品有效嗎？彭溫雅坦言，以臨床經驗來看，食物能不能豐胸要看個人體質，也和每個人的腸道吸收力有關係。

但她強調，豐胸沒有訣竅，最重要的就是要「營養均衡」。彭溫雅說，「我有一個病人，非常怕胖不敢多吃，又希望可以豐胸，聽說芝麻有很多營養，能幫助豐胸，所以吃了很多芝麻糊，但最後卻長了脂肪、沒長胸部。」

「我發現，很多人其實不知道怎樣算是營養均衡，」彭溫雅指出，一定要吃三餐、並且每餐都要攝取五穀雜糧、蛋白質和維生素，必須先均衡攝取營養，再額外添加豐胸食物才可能有效果。

哪些食物有助豐胸 中醫解密「蛋白質很重要」

藝人郭書瑤曾分享自己的豐胸飲食，透露自己愛吃起司、乳酪、牛奶、優酪等，彭溫雅指出，蛋白質是豐胸很好的營養素，像是豆漿加芝麻粉、酪梨加雞蛋一起食用，都對豐胸很有幫助。另外，「海鮮類其實是很推薦的豐胸食物，」海鮮富含微量元素，其中鋅跟銅可以刺激胸部發育，有助於產生女性荷爾蒙，像是牡蠣、蛤蠣都很有幫助。

至於坊間常聽到青木瓜燉排骨、酒釀蛋有助豐胸，彭溫雅解釋，因為青木瓜有蛋白酶，有助於消化蛋白質，所以能幫助吸收，間接達到豐胸的效果，酒釀也是同樣的原理。

女藝人曾之喬也曾分享，多吃富含膠質的食物有助豐胸，彭溫雅指出，「像是豬腳、魚皮、白木耳等食物，含有許多黏多醣是幫助豐胸的原料之一。」

胸部按摩有用？ 中醫：該按的是「肩井穴」

彭溫雅分享，很多病人都跟我說，她有看到網路上的豐胸穴位圖，「但是怎麼沒看到效果，」其實網路上的豐胸穴位絕對是有效的，民眾能透過按壓穴位刺激體內的臟腑，關鍵就在身體內的氣血要足夠。

她強調，很多病人本身平胸、發育不良，可能是因為體內經絡氣血不足造成，因此就算按壓穴道，效果恐怕也很有限，應該先把身體的氣養好，「若要養脾氣要靠食物中的營養，養肺氣則要多吃補肺的食物，秋天可以多吃白色的食物潤肺，山藥、百合、黃耆都是補氣的食物。」

身體要先有氣，按壓穴道才會有效果，彭溫雅建議民眾，「如果想豐胸，別再按摩胸部穴道，應該按摩肩頸，推薦輕敲『肩井穴』，因為肩頸僵硬會造成聳肩，應該先把肩背鬆開，有助豐胸。」

輕揉慢按肩井穴，可緩解工作壓力、肩頸僵硬，有通經絡、促進氣血的效果。不過民眾按摩時需留意，中醫古籍記載肩井為特殊穴位，按摩時若施力太重，恐致半身麻痺、手不能舉，甚至昏暈。

(中時電子報)