謝盈萱買鹽酥雞遇性騷擾 化身正義姊提議：報警！

2018年10月04日 20:04 中時 徐桐炘

演員謝盈萱擔任第25屆台灣國際女性影展引言人 ，希望藉由該影展伸張女性權利，她表示以前工作時經常不敢發聲，不想給人強勢印象，但現在已轉變觀念，還曾嘗試當「正義姊」，在鹽酥雞攤販目睹男性顧客用言語性騷擾外籍女性工作者後，溫柔上前詢問該名女性：「如果妳覺得不舒服，我可以幫妳報警。」對方笑一笑搖搖頭，卻也讓她感到心疼。

謝盈萱今年工作運大爆發，一連入圍金鐘獎和金馬獎最佳女主角，工作邀約增加不少，壓力也更大，失眠已是家常便飯，還因食慾不振而消瘦，也容易脾氣不佳，雖不會對外發洩但常「內爆」，她尚未找到調解方法，只能多運動、學跳探戈，卻又引起膝蓋舊傷復發，只好改去游泳。

另外，謝盈萱擔心現在的好成績會影響他人看法，還在內心演小劇場，幻想有人說：「她不是很會演？」但她自謙過去以劇場表演為主，至今才拍片3年，連走位和鏡頭都還很陌生，「希望接下來的劇組還是要給我一點時間。」並感恩之前合作的導演、攝影師給予的幫助。

今金馬主持人陶晶瑩被問最想訪問的影人，她將謝盈萱排在首位，甚至放在《後宮甄嬛傳》孫儷和名導張藝謀之前，謝盈萱得知後開心回應：「能夠被這麼有份量的姊姊稱讚，當然非常開心！謝謝陶子姊。」不過謝被問桃花運，她笑言：「不需要別人，自己就能把自己照顧得很好！」女性影展陸續在台北、新北、台中和花蓮舉行。

(中時 )