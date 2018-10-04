賴揆：推動都市型工業區更新立體化發展 法規鬆綁已見成效

2018年10月04日 20:49 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「加速投資台灣專案會議」，賴揆表示法規鬆綁是長期性改革工作，自去年10月推動至今近一年以來，已經完成388件鬆綁成果，未來，政府將持續精進，以營造友善經商及投資之法制環境。賴揆並說，政府力推的都市型工業區更新立體化方案，有助解決產業缺地問題。

今天會中分別由經濟部、內政部及國發會就「解決產業缺地策略—推動都市型工業區更新立體化發展的進度與檢討」、「法規鬆綁成果」進行報告。賴揆表示，政府力推的都市型工業區更新立體化方案，有助解決產業缺地問題，並達到促進產業加速投資的目標，請相關部會務必加速推動辦理。同時，賴揆指示應鼓勵各縣市政府管轄的工業區及科學園區廠商提出申請，以擴大方案的綜效。

為提供產業發展所需土地及廠房，行政院推出多元措施，其中之一即推動「都市型工業區更新立體化發展方案」，由既有都市計畫工業區提升容積率方式，強化產業用地使用效率，有助於因應創新產業發展之時效需求。本方案今年3月行政院核定後，迄今已有35家廠商表達申請意願。

內政部並指出，本方案除涉及中央法規外，亦涉及各直轄市政府法規，內政部將持續積極協助各直轄市政府完成修法程序；目前台南市已完成修法程序，新北市與高雄市預計於10月即可受理廠商申請，台中市、桃園市已送內政部審議，預計於11月可受理申請。經濟部針對尚待修法完成後方可正式送件申請之廠商，亦透過預審方式協助廠商加速未來之審查程序。

賴揆表示，面臨中美貿易衝突的挑戰，台灣應該把握契機，強化台商回台的吸引力，讓台商在台灣重新扎根，有利鞏固台灣在全球產業供應鏈的地位，深厚台灣未來經濟發展的實力。去年11月政府提出解決產業缺地策略，已能有效舒緩廠商缺地問題，院長於會中指示經濟部應主動透過公會公開相關資訊，舉如公有土地優惠釋出的面積、區位等，並積極媒合土地，以強化台商回台意願。

在法規鬆綁之執行成果部分，國發會指出，法規鬆綁推動迄今近一年，在各部會的共同努力下，已提出388項鬆綁成果，其中財政部鬆綁81項、金管會73項、經濟部39項，內政部、農委會及教育部亦鬆綁達20項以上。近期重要成果包括：

－ 賦予企業經營彈性：放寬優質企業與安全認證優質企業得申報船邊免驗提櫃、裝船。

－ 優化創新創業環境：鬆綁自用住宅登記公司之房地稅率、核釋共享停車位得繼續適用原經核准之稅率徵免房地稅。

－ 友善數位法制環境：將第一類電子支付帳戶之月交易額上限自新臺幣3萬元放寬為10萬元(每年累計代理收付實質交易款仍以 36 萬為限)。

－ 減輕民眾負擔方面：放寬高中以上學生就學貸款償還規定。

－ 增進人力運用彈性：新增外國人如為文化、藝術及法律領域之高級專業人才，得申請於我國永久居留。

－ 健全整體醫療環境：將風險性低，安全性可確定之細胞治療項目，有條件開放運用於符合適應症之臨床治療個案。

最後，賴揆強調唯有提升機動性及彈性，台灣才能在快速變遷的國際政經環境中站穩腳步，面對數位經濟時代來臨，拚經濟要靠民間和政府共同努力，院長要求各部會要秉持著前瞻視野，積極主動檢討鬆綁不合時宜的法規，讓民間的充裕創意和力量可以發揮，激發台灣經濟的活力與潛力。

(中時 )