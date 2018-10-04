嘉義》不讓對手專美於前 吳芳銘提「農業10在好政」

2018年10月04日 20:38 中時 呂妍庭

以無黨嘉義縣籍參選嘉義縣長的副縣長吳芳銘，4日推出他的農業政策「農業10在好政」，訴求借重精準科技農業，從土地生態、生產到行銷來解決問題，並透過老農退休生活金制度，結合土地釋出，讓青農有地耕，同落實職業災害保險制度，保障農民生活。

吳芳銘除提出政見，也針對對手，民進黨提名的嘉義縣長參選人翁章梁提出質疑，指他應對1億元的農業發展基金如何利用多作說明，而不是有預算而無實質內容，以免只是流於利益分配的紅包，無助於農業發展。

吳芳銘說，農業發展始終存在產銷結構、農業升級、耕作面積小或取得不易，農忙時勞動力不足的問題，所以他的「農業10在好政」就聚焦在精準科技農業、老農退休生活金、青農有地耕和職災有保險上。

像是土壤檢測與植物醫生可以為農民提供土壤與病蟲害的各項協助，而透過農情資訊的建立，可以為農民在種植作物前，先進行風險評估。精準生產及精準行銷，則是將產品畫分等級，並鎖定市場需求，進行不同方式的行銷或再加工，讓每一位農民的辛苦，都獲得相對應的報酬。

吳芳銘說，這樣的方式藉由時間的累積，可建立大數據資料庫，不但可以厚實農業發展的基礎，也能隨時因應未來農業發展的各種變化。至於農忙時勞動力不足問題，可思考推動農業外勞政策。

吳芳銘更進一步指出，目前農民沒有基本工資和退休金的保障，為了照顧老農的生活，同時協助青農尋找耕作土地，他提出「老農安心退，月領2萬5」政策，由縣府來當農地銀行的角色，媒介青農向老農承租農地。若老農1年1公頃可收租金8萬，縣府補貼4.6萬，再加雜糧轉作補貼9萬，以及老農年金8.4萬，讓每位出租農地的老農民，1年有30萬，等於可以保障老農1個月2萬5的收入。

吳芳銘說，此舉同時也能為青農解決找不到土地耕種的問題，也可促成小地主大佃農的大面積耕作、養殖和畜牧，讓不同世代卻相同努力的農民，都能有符合需求的照顧。同時爭取和落實農民基本工資保障，農民有好生活。

(中時 )