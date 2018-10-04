台灣年丟520萬件衣 「洽好市集」廢料再生呈現劊蝕尚

2018年10月04日 20:29 中時 曹婷婷

台灣1年丟棄520萬件衣服，服裝產業已成第2大汙染產業，2017年起，台南企業文化藝術基金會集結8所大學之力，催生廢布重生，設計出結合餘布、咖啡麻布袋、廢棄水泥包材紙等可回收材料，展現循環經濟迸發的創意能量，本周五將在正興街、國華街推出「洽好市集」。

服裝產業是僅次於石油業的第2大汙染產業，快時尚加速這個輪迴，讓環境承受更大侵害，台南企業文化藝術基金會董事長吳道昌指出，台灣1年丟棄520萬件衣服，不僅浪費資源，垃圾燒毀更造成環境汙染，因此，從2017年起連結企業共創，建立行動與知識的平台。

暑假期間舉辦循環經濟與白河創生工作坊，來自成功大學等8校大學生運用回收循環概念，為白河地方創生進行商品優化，並透過台南企業本周五舉辦「洽好風格市集」，傳達循環經濟理念，並提供民眾認識舊材新造之再生體驗，創造出完全以可回收材的創意市集。

「洽好市集」傳達物欲恰好就好，共同參與的還包括七逃藝術、半糖去冰法鬥、濤人絹印、台南企業、佳皇紙業等，分別以舊衣再造、淤泥再生、紙塑創作、殘布加值、束口袋製作絹印等廢料再生創作活動，邀民眾動手體驗。

台南企業文化藝術基金會專案企畫林芳如指出，今年基金會專案推動「布可回收舊材新造」專案，推廣循環經濟理念，洽好市集創造一個共創舞台，讓投入循環經濟與地方創生的創新力量，因市集跨域合作，建立緊密夥伴關係。

當天最大亮點是用竹子搭建出2樓高主題館「劊蝕尚」，是由藝術家陳慧美由各式舊衣與殘布建構的裝置藝術，凸顯「造慾症」、「快時尚癌」等時尚症候群，希望民眾認識快時尚造成的快浪費。

(中時 )