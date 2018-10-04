賴揆推動法規鬆綁 電子支付帳戶交易額放寬至10萬元

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為鬆綁法規優化投資環境，行政院長賴清德今（4）日召開加速投資台灣專案會議，將第一類電子支付帳戶的每月交易額上限，從3萬元大幅放寬至10萬元，加速電子支付發展。

賴清德今盤點法規鬆綁成果，自106年10月推動至今近一年以來，已經完成388件鬆綁成果。國發會指出，其中財政部鬆綁81項、金管會73項、經濟部39項，內政部、農委會及教育部亦鬆綁達20項以上。

近期重要成果則有6大項，將第一類電子支付帳戶的每月交易額上限，從過去的自新台幣3萬元，鬆綁至10萬元，但每年累計代理收付實質交易款仍以36萬為限。

為賦予企業經營彈性，放寬優質企業與安全認證優質企業得申報船邊免驗提櫃、裝船；鬆綁自用住宅登記公司之房地稅率、核釋共享停車位得繼續適用原經核准之稅率徵免房地稅。

為減輕人民負擔，放寬高中以上學生就學貸款償還規定；增進人力運用彈性方面，新增外國人如為文化、藝術及法律領域之高級專業人才，得申請於我國永久居留。

健全整體醫療環境，將風險性低，安全性可確定之細胞治療項目，有條件開放運用於符合適應症之臨床治療個案。

賴清德強調，唯有提升機動性及彈性，台灣才能在快速變遷的國際政經環境中站穩腳步，面對數位經濟時代來臨，拚經濟要靠民間和政府共同努力，各部會應積極主動檢討鬆綁不合時宜的法規，讓民間的充裕創意和力量可以發揮，激發台灣經濟的活力與潛力。

(工商 )

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