汐止花千萬蓋足球場 遭爆「草皮光禿、場地有凸起物」

2018年10月04日 20:39 中時 宋原彰

汐止綜合體育場內的足球場上，竟有一處用水泥石板做成小步道，區公所表示近期會移除。(宋原彰攝)

汐止綜合體育場2016年斥資一千多萬重新整修，增設PU跑道、沙坑，球網和重整草皮。不過近來被發現好幾處草皮消失，剩光禿表面，場中央甚至有坑洞、凸起物和水泥石板，讓市議員參選人廖先翔看不下去，直批「民眾運動受傷怎麼辦？」

汐止綜合體育場2016年由中央補助和市府編列經費共1167萬元整修，完成PU跑道、足球場草皮和和加強排水功能，成為不少居民休閒運動的場所。不過近來被發現草皮有多處不見，剩光禿的泥土路面，導致民眾跑步時不甚滑倒，甚至出現水泥石塊和坑洞，讓廖先翔擔心民眾運動時的安危。

汐止區公所經建課長蘇思樺解釋，足球場每到晚上會有大量民眾使用，也有不少學校足球隊在此訓練，草皮毀損速度相當快，過往每年都會封閉足球場養護草皮，但今年3.4月因為活動頻繁，沒有進行草皮養護，預計明年2月會再次進行。

廖先翔也提到足球場上有不少碎石、凸起物，甚至還有7塊水泥石板排列在場上，像是小走道，可能造成民眾不慎絆倒；若下雨過後，民眾踩到石板恐濺起水花。蘇思樺對此表示，球門附近的凸起物是讓球員在罰球時對準的「基準點」，一般球場都會有，之後會請廠商在基準點周圍用土填住，避免絆倒。

蘇思樺也解釋7塊水泥石板是因為原先場地有用做壘球場，因為要增加壘球架接觸地面的穩固性，因此在壘球架下方墊了石板，不過早已將壘球架拆除，近期內也會督促廠商一併將石板移走。

(中時 )