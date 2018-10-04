福壽山採蘋果夯 一天可達400斤戰利品

2018年10月04日 20:38 中時 陳淑娥

福壽山農場首次在10月開放民眾採蘋果。（福壽山農場提供）

波斯菊花海在藍天的印襯下，美不勝收。（陳淑娥攝）

在天池辦理高山品茗茶會，別有一番味道。（福壽山農場提供）

福壽山農場蘋果紅通通，首次在10月開放民眾採果，「金冠」與「北斗」2個品種率先登場，每天吸引上百名遊客動手摘蘋果，一天下來約有3、400斤戰利品；農場表示，活動還沒開始就有人在詢問，採蘋果體驗真的很熱門。

福壽山農場一年四季都好玩！「1月雪天飛、2月讚櫻花、3月舞桃花....」，時序入秋，目前正是體驗採蘋果的好時機，農場內的蘋果王，更是嫁接了40個品種，總是吸引遊客駐足圍觀，大開眼界直呼「好厲害」。

場長巫嘉昌表示，今年提早於10月開放民眾平日採蘋果，由「金冠」、「北斗」打頭陣，未來「五爪」等也會加入行列；從10月1日起，每天約有上百遊客體驗，每天共約採了200至400斤，也讓他們滿載而歸。

「北斗」一個重約400公克，是「富士」與「陸奧」的配種，果肉細脆、酸甜適中、口感好，含果蜜較多。「金冠」一個重約200至280公克，由「元帥」改良而來，果皮鮮黃色，肉質緻密、甜酸適口。

巫嘉昌指出，中華民國茶商業同業公會聯合會日前在天池辦理高山品茗茶會，設有7位茶席，茶藝師用心的妝點茶席，讓嘉賓在舒適的茶席之間，品享好茶與欣賞天池美景。

目前福壽山農場不僅採蘋果正夯，製茶廠旁的波斯菊花海也美不勝收，在藍天的印襯下，當陽光投射在整片花海時，那種心曠神怡的幸福感油然而生，遊客不如把握美好時機，趕緊上山來一趟賞花、採果之旅。

(中時 )