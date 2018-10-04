台南》黃偉哲：發揮文化力 承諾台南變動漫大城

黃偉哲承諾台南將作為動漫大城。（黃偉哲競選團隊提供）

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台南市長參選人黃偉哲4日與在地動漫創作者、出版社代表、插畫家等動漫業界人士座談，討論如何將本土動漫產業化，除將台南文史古蹟融入動漫元素外，更要找出城市行銷新亮點，建構動漫產業鏈。

台灣動漫畫推廣協會蔡雲山秘書長以自身在高雄駁二的推廣經驗說明，過去沒有人去過駁二碼頭，高雄市政府先以動漫展帶入人潮，鼓勵南部各大學舉辦設計展或畫展，才讓年輕人漸漸知道這個景點，進而活絡附近商家。

府城文創發展協會陳信宇理事長表示，動漫創作應結合在地歷史，例如著名動漫《少女與戰車》來源就是日本茨城縣大洗町，當地政府為了從震災復甦，創造結合當地歷史的動漫，隨著動漫爆紅，不少粉絲慕名朝聖，大洗町也因此成為國際觀光勝地。

黃偉哲指出，政府應該創造平台，結合古蹟融入動漫元素，定期舉辦動漫主題講座、定目劇、影展等活動，並規畫特定區當觀光據點，以動漫作為主軸吸引觀光客。

此外，黃偉哲也說，台灣有許多動漫創作人才，有足夠的動漫消費者，政府能做的就是「推一把」，例如盤點市府現有閒置地設置動漫工作空間，或以專案低價承租給創作者。未來數位漫畫編輯Haku建議政府將各種活動推廣及代言機會交由動漫創作者，給他們一個舞台能被大眾看見。

黃偉哲認為，創作者需要的是宣傳的管道，他未來要媒合政府資源提供給動漫創作者，才能真正建立起本土動漫的市場。

漫畫主編陳致安認為，台南的動漫除了在既有美食或古蹟創作外，更希望政府能接受漫畫家「破壞式創新」，例如之前一款以劍獅為主角的漫畫，因為劇情中破壞了101大樓，而遭到政府單位質疑。黃偉哲表示地方首長要有雅量接受，才會有更多創作者有勇氣投入創作。

(中時 )

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