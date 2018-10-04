中橫便道開放中巴 最快10月上路

中橫便道開放中巴通行，目前進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。（陳淑娥翻攝）

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中橫便道進行安全提升工程告一段落，圖為興建明隧道以防落石砸傷。（陳淑娥翻攝）
中橫便道開放中巴通行，最快10月即可上路。（陳淑娥翻攝）

為振興大梨山地區觀光發展，台中市府積極研商中橫便道開放通行計畫，安全評估委員會已通過期末報告審查！市府表示，交通部日前同意中巴通行，目前正進入行政院核准程序中，最快中巴10月即可上路。

921地震造成台8線谷關至德基路段中斷，「臨37線便道」成為梨山往返台中的主要道路。台中市交通局長王義川指出，市長林佳龍透過和平專案為梨山居民解決聯外交通困境，在安全無虞、尊重專業前提下，與相關單位共同研議開放通行。

王義川指出，為保障梨山地區通行安全並兼顧觀光及農業發展，市府不斷與交通部公路總局協商開放乙類大客車通行中橫便道時程，包括提出安全評估報告、營運規劃、安全風險管理及效益評估分析等報告。

林佳龍去年12月現勘時進一步提出「管車不管人」，也就是「管制通行車輛，不管制搭乘旅客」通行乙類大客車方案，並指示副市長林陵三組成市府任務小組全力推動。

王義川強調，交通部日前同意中巴通行中橫，目前已進入行政院核准程序中，最快10月即可上路。當地民眾關切中橫便道電力通訊問題，台電已於9月完成全線接電，並由電信業者完成基地台設置，未來配合中巴上路，中橫便道將全線通訊無死角，有效確保通行安全。

第二區養護工程處谷關工務段長呂正安表示，目前中橫便道管制有3個時段，分別是早上7點、中午12點及下午4點30分，因為2年4億的第二波強化工程將於明後年啟動，在兼顧施工情況下，未來中巴若通行後，不會增加開放時段。

(中時 )

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