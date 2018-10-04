生存率比俄羅斯輪盤低！《黑貓中隊》揭露空軍史上最神秘計畫

黑貓中隊第一代飛行員華錫鈞將軍於第七次訓練夜航迫降，保存至今的傳奇U-2偵察機，位於美國黑鳥航空紀念公園內。（寬和影像提供）

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《疾風魅影-黑貓中隊》試映，導演楊佈新(左)與黑貓隊員邱松州女兒邱怡華(右)。（寬和影像提供）

紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》講述台灣空軍史上最神秘的高空偵查第35中隊「黑貓中隊」，授命在冷戰時期執行一個生存機率比俄羅斯輪盤還低的機密任務「快刀計畫」，邱松州教官的女兒邱怡華出席特映，她回憶起小時候，和家人們在美國協助設置的桃園基地及眷村中過著平凡的總總日常，「那時父親常帶著我和哥哥（邱怡然）去基地裡玩，還有游泳池，小時候生活很愜意，卻從來不知道自己的父親，原來是在做著這樣出生入死的任務。」

因為任務常在夜間出巡，一人一機獨立航行於70,000英呎高空，機腹下裝載有直徑達90公釐的攝影機鏡頭，故稱之為「黑貓」，由於飛行高度達70,000英呎，需要吸純氧以及著壓力太空衣，無論是起飛和降落都有巨大危險性。他們通常都是在身邊最愛的人熟睡時起飛，因此沒有人知道他們的去向，過了台灣海峽還會消失在雷達上，更加沒有人知道他們什麼時候會重新出現在雷達上、平安歸來，包括他們自己。

今日也是邱怡華第一次看片，導演不好意思地說：「礙於篇幅，把怡華的訪問片段給剪掉了。」身為黑貓中隊的子女，邱怡華覺得做這部紀錄片的時機很對，看完她內心也有極大感觸，她表示，小時候在眷村，男性長輩很容易去世，那些死亡，那些難過，本來看不清楚的一件事又把它壓下去，不是很舒服，看完片勾起我內心平常不會出現的東西，但也必須接受這一部分的自己。

邱怡華也有著跟父親邱松州一樣的勇敢淡定個性，她回憶起，有一次我在家聽到媽媽接電話，很緊張地問電話那頭：「怎麼不見了？」，當時我大概7、8歲吧，身為飛行員的子女其實都挺敏感的，我知道這次情況可能不太好了，會不會是我爸爸掉下來了？在那個年代，飛行員墜機率極高，我常聽爸爸說，常常是一覺醒來，室友就換人了，但是飛行員不能有太多感覺，我爸常說，即便是最好的朋友掉下來了，也只能有三分鐘悲傷，然後繼續往前。本片將於26日全台上映。

(中時 )

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