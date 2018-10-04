東京國慶酒會展示安倍親筆簽名 安倍母親、胞弟到場祝賀

我駐日代表處4日在東京舉行2018年雙十國慶酒會，場上展示了花蓮地震時日本首相安倍晉三親筆寫的「台灣加油」，安倍母親安倍洋子、胞弟岸信夫眾議員也到場祝賀。安倍洋子今年再度出席國慶酒會。她致詞時表示，「日本與台灣心靈相通，成為即使發生災害也能感同身受的互助關係。我兒子也送上簽名板，由衷期朌台灣今後更進一步的發展。」
駐日代表謝長廷致詞表示，就任兩年來已訪問了日本47個都道府縣，感受到每個地方自治體都與台灣有緊密交流。今年7月在高雄舉行的台日交流高峰會，日本有超過300名地方議員參加，會上決議支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)。他強調，「台日在推動經濟合作的同時，也希望加入由日本主導的CPTPP」。
謝長廷表示，107年前亞洲第一個民主共和國—中華民國誔生，當時民主化的理想在台灣實現了。但現在台灣的自由、民主主義受到威脅。中國在聯合國等國際組織妨礙台灣的參加，對外國的航空公司施壓，要求標示「中國台灣」等。還有最近假新聞使台灣社會分化，這一連串來自中國的壓力，不僅是對台灣的威脅，對世界的民主主義而言也是危機。
他引用台灣話的俗語「囂俳(囂張)無落魄的久」強烈譴責指出，「即使中國強壓台灣人們的意志，台灣的自由與民主主義的價值也不會因覇權主義而消失。那樣的做法只會招致台灣人民的反感，引起世界各國的警戒，絕對持續不久。」
日華議員懇談會會長古屋圭司致詞表示，安倍母親出席酒會並致詞，代表安倍首相對台日之間的信賴堅固不搖。今年日華懇將有約30位日本國會議員赴台參加國慶大典。古屋強調，「世界衛生組織(WHO)關係到全球人的健康問題，絕對不能排除任何一個國家或地區，台灣應該加入WHO。關於台灣名稱標示問題，我們日華懇也將與台灣同步調。」
東京的國慶酒會會場正中央掛著巨幅蔡英文總統的畫像，謝長廷特別介紹，「這是國際藝術家劉棟的拼布作品，右上方掛的是台灣畫家李梅樹的代表作，希望讓來賓感受到台灣藝術的力量。」
今年的國慶酒會還有日本台灣交流協會會長大橋光夫等約1800名日本貴賓及僑胞到場，出席的參眾議員粗估約上百人。
(中時 )