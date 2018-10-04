東京國慶酒會展示安倍親筆簽名 安倍母親、胞弟到場祝賀

2018年10月04日 22:01 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三的母親安倍洋子今年再度出席駐日代表處在東京舉辦的國慶酒會。(黃菁菁攝)

日本首相安倍晉三的母親安倍洋子今年再度出席駐日代表處在東京舉辦的國慶酒會，由謝長廷夫人陪同舉杯慶祝。(黃菁菁攝)

我駐日代表處4日在東京舉辦2018年雙十國慶酒會，會場展示了日本首相安倍晉三在花蓮地震時親筆寫的「台灣加油」簽名板。(黃菁菁攝)

我駐日代表處4日在東京舉行2018年雙十國慶酒會，場上展示了花蓮地震時日本首相安倍晉三親筆寫的「台灣加油」，安倍母親安倍洋子、胞弟岸信夫眾議員也到場祝賀。安倍洋子今年再度出席國慶酒會。她致詞時表示，「日本與台灣心靈相通，成為即使發生災害也能感同身受的互助關係。我兒子也送上簽名板，由衷期朌台灣今後更進一步的發展。」

駐日代表謝長廷致詞表示，就任兩年來已訪問了日本47個都道府縣，感受到每個地方自治體都與台灣有緊密交流。今年7月在高雄舉行的台日交流高峰會，日本有超過300名地方議員參加，會上決議支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)。他強調，「台日在推動經濟合作的同時，也希望加入由日本主導的CPTPP」。

謝長廷表示，107年前亞洲第一個民主共和國—中華民國誔生，當時民主化的理想在台灣實現了。但現在台灣的自由、民主主義受到威脅。中國在聯合國等國際組織妨礙台灣的參加，對外國的航空公司施壓，要求標示「中國台灣」等。還有最近假新聞使台灣社會分化，這一連串來自中國的壓力，不僅是對台灣的威脅，對世界的民主主義而言也是危機。

他引用台灣話的俗語「囂俳(囂張)無落魄的久」強烈譴責指出，「即使中國強壓台灣人們的意志，台灣的自由與民主主義的價值也不會因覇權主義而消失。那樣的做法只會招致台灣人民的反感，引起世界各國的警戒，絕對持續不久。」

日華議員懇談會會長古屋圭司致詞表示，安倍母親出席酒會並致詞，代表安倍首相對台日之間的信賴堅固不搖。今年日華懇將有約30位日本國會議員赴台參加國慶大典。古屋強調，「世界衛生組織(WHO)關係到全球人的健康問題，絕對不能排除任何一個國家或地區，台灣應該加入WHO。關於台灣名稱標示問題，我們日華懇也將與台灣同步調。」

東京的國慶酒會會場正中央掛著巨幅蔡英文總統的畫像，謝長廷特別介紹，「這是國際藝術家劉棟的拼布作品，右上方掛的是台灣畫家李梅樹的代表作，希望讓來賓感受到台灣藝術的力量。」

今年的國慶酒會還有日本台灣交流協會會長大橋光夫等約1800名日本貴賓及僑胞到場，出席的參眾議員粗估約上百人。

(中時 )