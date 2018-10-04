拍板！酒駕須自費聽道安講習 古董車可領牌照上路

交通部路政司長陳文瑞表示，研擬酒駕道安演習須自付費、古董車上路可領牌照。（王思慧攝影）

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王思慧

交通部修正「道路交通管理處罰條例」部分條文草案，酒駕者須上道安講習，為讓酒駕者透過講習了解酒駕危害程度，相關安全行為有所警惕，規定道安講習費由酒駕者出，研擬機車酒駕者要繳1800元、汽車為2500元。另外，交通部也增加35年以上古董車可申請牌照規定，並須依指定路線、在假日期間行駛，不能上國道。

交通部路政司長陳文瑞表示，去年講習費就多達3千多萬元，費用包含教材研發蒐集、郵資、行政費用、場地費及水電等，為苛責酒駕行為，因此要向酒駕者收取講習費，規定騎機車酒駕者要上12小時講習，汽車要18小時。

另外，世界各國多數國家對古董車有相關管理機制，有文化保存意義，且國內也有相關團體協會舉辦交流會，因此應要讓古董車有上路管理機制。陳文瑞說，未來修法要讓古董車有專用牌照，確認限制行駛道路區域路線時間，因古董車不建議行駛高速公路，也不是通勤用車，規定在假日行駛。

目前定義古董車為35年以上、具收藏價值者，並要有國外原廠發證明，或是古董車協會認定。經認定後，交通部將核發古董車專用牌照，可在限定的時間、地點上路。在領牌照前需要檢驗，牌照稅、燃料稅等都比照一般車輛，在檢驗上確保行駛安全。

陳文瑞說，若有特殊需求，古董車要跨縣市或在平日上路，則須向所在地監理機關申請。違者可依處罰條例，處900至1800元，並註銷牌照。

(中時 )

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