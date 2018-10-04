「雲頂上的星光」 遊、藝、賞、玩、買一次滿足

2018年10月04日 21:09 中時 呂妍庭

梅山太平雲梯經常被雲霧籠罩，有如漫步在雲端。（呂妍庭攝）

水土保持局南投分局「雲頂上的星光」集結推出全國最豐富的特色茶席。（呂妍庭攝）

「雲頂上的星光」集結推出全國最豐富的特色茶席，讓遊客盡情品茶。（呂妍庭攝）

「雲頂上的星光」的特色茶席很有特色和氣氛。（呂妍庭攝）

10月周末、例假日，太平遊客中心2樓有「農萊陣線快閃專店」提供服務。（呂妍庭攝）

水保局南投分局長陳榮俊鼓勵民眾，冬天到阿里山北道體驗茶香、藝文和自然風光，遊、藝、賞、玩、買一次滿足。（呂妍庭攝）

水土保持局南投分局，推動農村深度體驗，以阿里山「北道」為主軸線，結合7個村落推出「雲頂上的星光」遊程。（呂妍庭攝）

水土保持局南投分局，推動農村深度體驗，以阿里山「北道」為主軸線，結合7個村落推出「雲頂上的星光」遊程，標榜結合文藝、產業、生態和旅遊的深度體驗，讓遊客冬天上山不只品茗暖茶，還能在野溪中泡腳、來一場原民生活體驗，甚至遠望黃頭鷺南遷「萬鷺朝鳳」奇景，水保局南投分局長陳榮俊鼓勵民眾，冬天到阿里山北道體驗茶香、藝文和自然風光，遊、藝、賞、玩、買一次滿足。

水保局南投分局依四季時序推出「農村四季•生命之歌」農村深度體驗活動，10月至12月冬季遊程，特別與阿里山西北廊道，縣道166及162甲線沿線太平、龍眼、太興、瑞里、瑞峰、太和、來吉等7村落結合，打主「雲頂上的星光」，集結推出全國最豐富的特色茶席，一年一會的「萬鷺朝鳳」生態奇景、藝術家王文志營造的地景藝術之旅、來吉山豬部落的原民體驗等旅遊賣點。

陳榮俊說，遊客可以優閒地在野溪中泡腳品茗，或是在竹林、微風下對飲好茶，亦是漫步在隨時會走進霧裡太平雲梯，甚至親眼目睹上千隻黃頭鷺在山谷間盤旋飛舞世界奇景，且為推廣農村社區產業，水保局南投分局特別整合彰投雲嘉地區與農村社區產業緊密結合公司行號、合作社、社區發展協會等夥伴，把他們的農特產品組成農萊陣線共同品牌，10月周末、例假日，上午9點至下午5點在於太平遊客中心2樓「農萊陣線快閃專店」提供服務。

陳榮俊表示，整體活動推的是精緻深度旅遊，適合小眾及親子等小團體來訪，讓喜好旅遊的旅人們充分享受大阿里山區內自然且豐富的生態景觀，更透過茶席品香豐富人們生活藝術，帶動阿里山產業的活絡與發展。欲知活動資訊與詳細內容，可查詢「農村小童」臉書粉絲專頁。

(中時 )