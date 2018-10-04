丁寧「燒聲」硬闖釜山影展 李鴻其自嘆魅力不如「大哥」

2018年10月04日 21:21 中時 徐桐炘

《幸福城市》入圍金馬獎4項大獎，並入選釜山影展亞洲之窗單元，導演何蔚庭於4日晚上率領主演高捷、丁寧、李鴻其，一起參加釜山影展的開幕儀式，一出場便獲得現場粉絲的高度注目與歡呼，尤其高捷更是魅力橫掃來自韓國和日本的影迷，讓李鴻其驚呼：「捷哥真是國際級的大哥！」

高捷和李鴻其一早就從台北飛往釜山，參加晚上的首映，抵達後現場年輕熱情的工作人員接待劇組時就忍不住詢問：「雖然不知道高捷這位演員，但是他好有魅力，大哥風範十足！」路上更有日本粉絲認出高捷，希望能和高捷合影，也讓李鴻其自嘆不及高捷的大哥魅力。

丁寧和李鴻其首次來釜山，更是對當地美麗的海灘和熱鬧的影展氣氛更是非常興奮，丁寧在開幕前一天就抵達了釜山，雖然拖著感冒的身體有點不太舒服，但還是吹著海風逛了一圈，直呼好美。而李鴻其近距離見到偶像坂本龍一，更是瞬間化為小影迷直呼好想衝上去合影！

該片明天下午將在釜山進行首映，首映場的票券已銷售一空，導演和演員們期待明天現場和影迷互動。另外，由北野武導演主辦的東京FILMeX影展，今天公布競賽入圍影片，《幸福城市》風光獲選為十部主競賽影片之一，將和畢贛的《地球最後的夜晚》、胡波《大象席地而坐》、應亮《自由行》等片爭取最高榮譽。該片將於26日上映。

(中時 )