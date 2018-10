預言上帝粒子 諾貝爾獎得主萊德曼過世 享年96歲

2018年10月04日 21:08 中時電子報 江飛宇

10月4日消息,1988年諾貝爾物理獎得主、曾預言上帝粒子的李昂.萊特曼(Leon Lederman)在自宅過世,享年96歲。

生活科學(Live Science)報導,萊德曼是量子物理的傳奇人物,他沒有家世,父母是俄裔猶太人,家裡經營的是洗衣店,萊德曼就是在如此樸素的起點,上升到科學成就的頂峰。

年輕的萊德曼,當年在哥倫比亞大學工作。(圖/哥倫比亞大學)

萊德曼在第二次世界大戰期間,在陸軍服役時獲得了化學學士學位,在3年的服役結束後,轉讀哥倫比亞大學攻讀物理博士,就在哥大成為教師。於1961年至1978年間,擔任哥倫比亞大學尼維斯實驗室主任,開始研究基本粒子,也正是在這期間(1962年),發現緲微中子(Muon neutrino)。到了1978年到1989年,他擔任費米國家加速器實驗室主任。

1988年,萊德曼與他的兩名同事施瓦茨(Mel Schwartz)和施泰因貝格(Jack Steinberge),因緲微中子而得到諾貝爾物理學獎。

萊德曼不僅是一位出色的科學家,而且還願意於向學生和公眾傳播科學。他在費米實驗室建立了「星期六早上的物理課」,這是一個為期10週,關於量子物理學的基礎課程,他開放給芝加哥地區的高中生們,而且無需學費。他還與伊利諾伊州的政治家一起合作,建立伊利諾數學和科學學院(Illinois Math and Science Academy,IMSA),這是一所收募伊利諾州的天才青少年的住宿高中。

萊德曼是偉大的科學家,也是偉大的科學寫作家,他的「上帝粒子」一書引發公眾的關注。(圖/網路)

他在1993年寫了一本書「上帝粒子:如果宇宙是答案,那麼問題是什麼?」 (The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question),講述了希格斯玻色粒子(Higgs boson)的故事,以及他本人在物理生涯中的許多冒險故事。正是在這本書,以上帝粒子這個形容詞,描述希格斯玻色子的任務:指定其他基本粒子的特性。卻正因為這個形容,使得大眾開始關注基本粒子這門深奧的科學。

(中時電子報)