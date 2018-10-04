台南》第四選區政二代王開玹、周奕齊對決 勢均力敵

2018年10月04日 22:13 中時 李其樺

台南市議員第四選區（左鎮、玉井、楠西、南化）應選1席，目前有民進黨籍的王開玹和無黨籍的周奕齊、蔡祐昌和陳福慶登記參選，其中王開玹和周奕齊出身政治世家，各獲得藍綠支持者擁護，聲勢不相上下，這場山區「政二代」對決勝負難料。

台南市第四選區過去一直為藍軍票倉，直到2010年縣市合併後賴清德代表民進黨贏得台南市長選戰，在山區獲得過半支持度，才開始翻轉藍綠版圖；如果從縣市議員選舉來看，過去民進黨籍的王峻潭先後連任2屆縣議員和1屆市議員，直到2014年大選才以千餘票差距敗給國民黨的李全教。

可見即使近幾年台南市長選舉綠營在山區支持度較佔優勢，但是在地方市議員、里長選舉上，藍綠基本是各擅勝場。

這次代表民進黨參選的王開玹為現任市議員王峻潭兒子，本身學經歷佳，近年更擔任父親服務處主任，實際參與地方事務多年，地方服務口碑佳，選情頗為看好。

周奕齊為前立委周五六和現任親民黨立委周陳秀霞兒子，曾任台南市議會機要秘書，投入參選後每日勤走基層，年僅30歲的他為4名參選人最年輕，憑藉清新形象爭取不少年輕選票，後勢持續看漲。

地方人士表示，觀察今年9月間王開玹和周奕其各自舉辦的競選總部成立造勢活動，雙方動員人數、聲勢幾乎不相上下，基本上可說是勢均力敵；雖然王開玹擁有豐富服務經驗和身為現任議員的父親加持，不過玉井、楠西過去泛藍支持者較多，加上這次山區多人參選，勝負難料。

另外，同樣以無黨籍參選的蔡祐昌為台南市政府工商發展策進會策畫專委，陳福慶曾任南化鄉代表會主席，在地方俱有人脈和聲望，若接下來1個多月持續衝刺，亦不乏勝選機會。

(中時 )