新北》汐止里長美化溪邊沿岸　用櫻花、柚子花打造「櫻花大道」

2018年10月05日 07:05 中時 宋原彰

汐止區文化里知名的「櫻花大道」，吸引許多觀光客前來拍照賞櫻。(宋原彰翻攝)

汐止區文化里知名的「櫻花大道」，吸引許多觀光客前來拍照賞櫻。(宋原彰翻攝)

汐止區文化里知名的「櫻花大道」，吸引許多觀光客前來拍照賞櫻。(宋原彰翻攝)

汐止區文化里位在康誥坑溪沿岸，里長余寶聰為美化溪邊，用櫻花樹打造「櫻花大道」，每到春天，整條步道處處能見粉色花瓣點綴溪邊，吸引大批遊客賞櫻。近年來里長還種了柚子樹，讓白色柚子花搭配櫻花，秋天結果時就將柚子分送里民。今年區長徐開宇特地到訪步道，大讚環境美、柚子好吃。

已經當了20年里長的余寶聰說，以前櫻花樹種在灌木叢裡，不但水分被搶走，連往上生長時都會被擋住陽光，之後決定親自動手整頓步道，將櫻花樹用移植方式在灌木叢外種植，也嘗試培育櫻花幼苗，最後在志工們的合力幫忙下，才完成這條「櫻花大道」。

櫻花大道上主要種植山櫻花，也有零星的吉野櫻、富士櫻，每到春天，兩側的櫻花樹就會繁盛地開花，花瓣也會像下雨般飄在空中，成為里內相當出名的拍照景點。余寶聰近年來還種了柚子樹，他說柚子花不但香味濃厚，「白色的花瓣和櫻花瓣相當搭配，增加豐富性」，每年中秋節前夕結果後，就將柚子分送給里民或當作土地公廟的供品。

余寶聰為櫻花大道爭取到不少建設，像是步道旁用作乘涼的公園椅，或是孩童遊樂設施、籃球場、汽機車管制路障等，都在他任內完成，「就連步道使用的路燈都是LED燈管，希望增加照明亮度，讓民眾能放心散步、賞景。」未來希望將步道連接馬路的空橋做綠美化，將空橋兩側用「蒜香藤」纏繞，讓遠觀起來，就像是用藤蔓做成的橋，也讓橋和步道融為一體。

「每年一月，里內還會舉辦櫻花祭，邀請大家一同賞櫻花。」余寶聰不但策劃活動，還自掏腰包做了櫻花馬克杯，他說只要民眾拿家中寶特瓶、鋁罐等回收物，就能換得馬克杯，希望盡一份心力維護環境整潔、打造綠美化社區。

(中時 )