新市區公所防震兵棋推演 提升地方防災能力

2018年10月04日 22:01 中時 李其樺

新市區公所與台南市政府災防辦公室、消防局、成大防災研究中心聯合舉辦防震災兵棋推演，採用無腳本方式模擬實際地震發生時應變措施，現場來自全市區公所200餘名代表觀摩。（李其樺翻攝）

新市區公所與台南市政府災防辦公室、消防局、成大防災研究中心聯合舉辦防震災兵棋推演，採用無腳本方式模擬實際地震發生時應變措施，現場來自全市區公所200餘名代表觀摩，提升地方防災能力和應變措施。

新市區公所表示，防災兵棋演練是透過新化斷層事件可能發生的災損推估進行科學性與議題式的討論，讓防災各編組與新市區各里里長更深入了解其工作任務與防救災能量，同時透過於高司作業台上對於災害議題的腦力激盪，驗證並檢視新市區各項防救災計畫是否可行。

當天活動亮點除了各防災編組對於各項災害議題與臨機題三分鐘內踴躍討論與快速應答外，更於進行情境模擬時結合現場參演人員與觀摩人員約170名同時做出地震保命三步驟，響應國家防災政策宣導。

台南市副市長許漢卿表示，新市區公所舉辦的無腳本演練相當成功，也讓其他的公所見習在災害應變的作為如何更加到位。如地震這樣沒有預警的災害，平時的演練即非常重要，例如個人所採取的保命三步驟，這些都是從平時的演練中累積應變的。

(中時 )