楊謹華走紅毯 最怕這件事......

2018年10月04日 21:28 中時 陶福媛

楊謹華出席PANDORA在台北SOGO復興館前的快閃概念店。（PANDORA提供）

楊謹華出席PANDORA在台北SOGO復興館前的快閃概念店。（PANDORA提供）

PANDORA全球同步上市的Reflexions系列米蘭鍊和珠飾，手鍊2980元起。（PANDORA提供）

PANDORA Reflexions 玫瑰金色安全鍊，4280元。（PANDORA提供）

PANDORA Reflexions皇冠18K鍍金固定釦， 1980元。（PANDORA提供）

PANDORA Reflexions經典LOGO鍍金固定釦，1980元。（PANDORA提供）

PANDORA Reflexions 蝴蝶結玫瑰金色固定釦， 1680元。（PANDORA提供）

丹麥珠寶PANDORA於10月4日全球同步發布Reflexions系列珠寶，邀請偶影劇天后楊謹華出席PANDORA在台北SOGO復興館前的快閃概念店，一身黑色曳地禮服搭配Reflexions新品，風華絕代，猶如走星光紅毯。

本周六金鐘獎頒獎典禮盛大登場，楊謹華雖不克與會，但很開心好姊妹安心亞入圍迷你劇女主角，還大讚安心亞自備氣場，當天一定是紅毯最美的女神。楊謹華不藏私分享走紅毯的秘訣，走紅毯前夕什麼都別管，只管吃飽睡飽，把禮服、妝髮和造型等工作委由專業團隊打理，唯一要擔心的就是別在紅毯上仆街跌倒，千萬要放慢腳步、小心謹慎。

楊謹華笑說她與PANDORA很有緣，多年前剛出社會時因為缺乏自信，也曾送給自己一條PANDORA項鍊，讓自己能從內而外展現自信與美麗，如今她受邀出席PANDORA活動，並搶先佩戴PANDORA的Reflexions珠寶新品，心中百感交集。

在劇中總是扮演幹練女強人角色的她，以往多半偏愛中性帥氣的裝扮，如今則比較偏好優雅女性化的造型，PANDORA新款Reflexions珠寶風格優雅，細緻的米蘭鍊比金屬繩更加服貼有質感，因此很適合現在的她，且會優先挑選愛心珠飾，「因為我心中有愛！」

PANDORA新登場的Reflexions系列以米蘭鍊取代金屬繩，有純銀、鍍K金和鍍玫瑰金三種材質，風格更加優雅、有女人味，除了可以多層次佩戴，還可以兩條米蘭鍊手環組成頸鍊，皇冠、蝴蝶結、LOGO等珠飾則以鎖扣的方式固定鍊上，搭配出多元風貌和豐富表情。

為配合Reflexions系列全球同步登場，PANDORA即起至10月7日在SOGO復興館前成立快閃店，活動期間推出獨家限量套組，原價6440元，特價5780元，消費滿8000元送風格提袋，送完為止。

(中時 )