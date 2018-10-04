器官移植案再打下去 朱學恒：憤怒都會回到民進黨身上

針對器官移植案，《屠殺》一書作者美國作家伊森．葛特曼（左）2日來台舉行記者會，記者會由作家吳祥輝（右）主持引言。（資料照片/陳信翰攝）

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中時電子報

器官移植案延燒，《屠殺》作者葛特曼來台控台北市長柯文哲是Liar(騙子)。宅神朱學恒在政論節目直指，把葉克膜、器官移植汙名化這個戰法，的確造成非常嚴重的後遺症。這件事要提出證據，否則這整個問題和醫界的憤怒，及器官移植者、受贈者的憤怒，都會回到民進黨身上！

朱學恒指出，器官捐贈移植登錄中心執行長、長庚器官移植中心副主任江仰仁表示，這幾天，有接受器捐的當事人跟他說有罪惡感，因為器官捐贈被汙名化，好像自己在整個犯罪環節裡參與了一環。甚至有人跟江仰仁講，以前簽署器官移植同意書，讓親人器官移植給別人，覺得好後悔，內心好痛苦。

朱學恒強調，這個周邊效應已經產生，也有民眾致電要取消器官捐贈。目前國內器官捐贈大約1萬多人在排隊，僧多粥少。在這個狀況下，如果這個戰爭持續打下去，大家不要以為只是汙名化柯文哲一個人，問題是若把整個台灣通通都拉進去，引述「賴清德醫師」的說法 (雖然賴現在金口無言，未出來講話)，這種抹黑是危及到台灣在世界上的聲譽，危及整個台大醫院團隊，危及所有曾經為了器官捐贈努力付出的那些工作人員。

朱學恒點出，目前網路上除了極少數醫界人士外，大部分都站出來說，「對我們的譴責和汙名化是不被接受的，你要打選戰，那是你家的事」，不要把所有正在等待器捐的人，願意簽署器官捐贈同意書的人，和使用並研究葉克膜的醫師、研究團隊，全部汙名化的打下來。這對醫療體系打擊甚深，主要問題是，要不要為了選舉做到這麼嚴重的程度。

朱學恒在政論節目《年代向錢看》表示，法輪功的人權代理律師已經明確地說，沒有要指涉柯文哲，也覺得柯沒有涉入。那到底是為了什麼原因要把柯牽涉進去，若說不是政治原因，或不是所謂的民進黨主導，就要提出證據來，否則這整個問題和醫界的憤怒，及器官移植者、受贈者的憤怒，都會回到民進黨身上！

(中時電子報)

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