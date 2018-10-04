第12屆「棄兒不捨 讓愛遠傳」起跑 打造全台最大愛心網絡

2018年10月04日 22:05 工商 林淑惠

「棄兒不捨 讓愛遠傳」活動至今邁入第12年，遠傳電信今年再度攜手兒福聯盟，全省線上線下串聯逾800家門市及friDay數位品牌 打造全台最大愛心網絡。

遠傳電信發言人郎亞玲表示，遠傳於2006年起，攜手兒福聯盟推動「棄兒不捨 讓愛遠傳」專案，協助籌募等家寶寶的照護基金，然而過往一般企業為NGO組織發起募款，大多僅於門市擺放捐款箱，未緊密結合核心能力，遠傳電信擁有綿密通路、數百萬用戶、電信、網路與數位匯流等資源，除了於全台逾800家門市進行募款，同時攜手friDay數位品牌，透過線上與線下的串聯，翻轉傳統募款模式，打造全台最大愛心網絡。

截至目前，遠傳協助兒盟募款累積總金額超過3,800萬元，占兒盟出養兒童生活照顧基金募款的3成左右，累積幫助超過1,200人次等家寶寶，提供孩童在等家過程中能擁有完善的照護，同時積極回應聯合國永續發展目標，消除貧窮、健康與福祉，具體實踐企業社會責任。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，在台灣，有很多孩子， 因為父母疏忽、經濟困難、自身疾病等因素，被迫離開原生家庭，面臨出養的安排， 然而在等待另一個家的過程，亦是另一段崎嶇旅程的開始。

近年受到少子化浪潮影響，民眾對於收養意願逐年降低，等家寶寶平均得等上1年時間，才能找到永遠的家。然而，這其中有超過7成是特殊需求寶寶，因發展遲緩、健康問題、曾受虐或疏忽、曾被退養等因素需要特別照護，等待時間更長達14個月以上，最久甚至超過2年。

白麗芳強調，1年的時間，對大人來說也許不算長，但對稚嫩的寶寶來說，卻是最黃金的成長階段。兒福聯盟與遠傳電信近年來一同號召募款，也誠摯期待社會大眾一同加入愛心助養行列，幫助這群等家寶寶早日找到合適的收養家庭。

遠傳表示，台灣近年呈現少子化趨勢，去年新生兒數僅19.3萬，跌破20萬大關，成了自金融海嘯影響後，生育數次低的一年，然而，即使生育率低迷，但孩童出養的比例，並沒有相對降低。據兒福盟數據顯示，2017年共接獲511通出養諮詢電話，亦即每日平均有1.4名襁褓中的孩子，將面臨可能被出養的狀況；此外，民眾收養意願亦受到少子化衝擊逐年降低，近5年收養諮詢電話數量大幅減少4成2，去年更創下新低，意味寶寶等家的時間更漫長，在等待過程中，龐大的照護支出也成了NGO組織沉重的壓力。

遠傳已串聯全台逾800家門市進行義賣募款，12底之前全台遠傳直營及加盟門市設立愛心捐款箱，單筆捐款超過279元，即可獲得「愛的奇積小屋」乙個。也可透過手機直撥380行動捐款，企業用戶則可透過手機直撥「99380」免費捐款專線，另外，遠傳旗下friDay購物即日起至11/30，推出「shopping做愛心」活動，活動期間凡民眾於friDay購物消費，每成交一筆訂單，friDay購物將捐出10元愛心捐款給兒福聯盟。

10月底之前，凡遠傳用戶首辦電子帳單，遠傳將為用戶捐出5元愛心基金，並運用此基金用認購「愛的奇積小屋」，再將「愛的奇積小屋」轉贈給社福機構或公益團體。

遠傳將於11月3日在三創文化園區舉辦『堆「積」我的愛 ‧ 打造他的家』公益募款園遊會，當天遠傳也號召全體員工熱情募款，所得將全數捐贈給兒福聯盟，作為等家寶寶的照護基金。遠傳內部亦發起員工認購「愛的奇積小屋」及每月定額捐款，一同擔任等家寶寶的助養家長，長期陪伴寶寶直到找到永遠的家。

(工商 )