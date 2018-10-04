羽球》戴資穎世界球后累積94周 將挑戰10萬分

2018年10月04日 21:52 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

本周在台北小巨蛋如火如荼進行中的2018 YONEX中華台北羽球公開賽，5個組別已經產生最後8強，BWF世界羽聯最新世界排名今天也出爐，台灣羽球女單一姐戴資穎持續穩居世界球后寶座，世界第一累積已達94周，積分上領先女單世界第2、日本好手山口茜超過1萬分，目前9萬8317分，本月有機會挑戰10萬分。

女單世界前六本周沒有變化，依然是戴資穎、山口茜、印度辛度、大陸陳雨菲、西班牙馬琳及泰國依瑟儂，小戴之後台灣女單世界排名次高的，是位在第30的白馭珀，她也打進台北公開賽女單8強。

男單方面則是世界前10不動，依序是日本桃田賢斗、大陸石宇奇、丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、中華台北周天成、馬來西亞李宗偉、印度斯里坎特、大陸諶龍、韓國孫完虎、印尼金廷及日本西本拳太，其中世界第4周天成，靠著韓國公開賽奪冠進補積分，目前落後世界第3安賽龍1910分，近日腰部受傷的台灣男單二哥王子維，世界排名維持在世界第28。

雙打方面，男雙台灣選手名次最佳的是「雙麟」陳宏麟/王齊麟，仍是世界第7，「雙李」李洋/李哲輝下滑一名、來到世界第13；女雙許雅晴/吳玓蓉上升一位，排世界第24；混雙王齊麟/李佳馨世界第16不變。

(中時電子報)