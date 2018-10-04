賈靜雯感染「病毒性結膜炎」恐影響視力 醫：3招預防

2018年10月04日 22:47 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

藝人賈靜雯最近頻頻上新聞版面，當年她因拍攝「阿姑」周遊製作的電視劇《飛龍在天》走紅，但近日周遊與李朝永再辦婚禮，卻語帶怒氣，點名昔日她提攜的賈靜雯未參加，讓工作滿檔的賈靜雯相當無奈。其實賈靜雯近來身體微恙，感染病毒性結膜炎，擔憂傳染給女兒，還抱病工作，讓關心她的粉絲相當不捨。

賈靜雯日前才在個人臉書粉絲專頁貼出戴著單邊墨鏡和拿著毛巾敷左眼的照片，自述因為身體免疫力下降，感染「病毒性結膜炎」，還擴散成角膜炎，就怕傳染給寶貝女兒。但即使眼睛不舒服，賈靜雯還是照常搭飛機出國工作。

賈靜雯自述最近感染病毒性結膜炎，擔心傳染給女兒。（圖片來源/擷取自賈靜雯臉書粉絲專頁）

黃綠、黏稠眼屎多 病毒侵犯角膜導致視力模糊

台南大學眼科院長蘇俊峰指出，結膜發炎並不少見，因為結膜大部分表面曝露於外界，容易受到外界環境的刺激和微生物感染。

急性結膜發炎較常見有兩大類，一類由過敏反應造成的「過敏性結膜炎」，一類由病原體感染導致的「細菌性結膜炎」或「病毒性結膜炎」。雖然過敏性結膜炎是造成眼睛紅癢最主要的因素，但細菌或病毒性結膜炎具傳染性，抵抗力差就有可能發作，還可能侵犯到角膜。

腺病毒則是最常見侵犯眼睛的病毒，主要症狀包括眼睛紅、腫、眼屎多、因刺痛感而流淚、畏光等。值得留意的是，不同於過敏性結膜炎表現的症狀主要是眼睛紅癢，眼屎多呈白色、清澈的黏性分泌物，病毒性結膜炎比較多見的是異物感或灼熱感，有時眼睛周圍會有腫脹感及畏光，眼屎偏黃色而且大多相當黏稠。

醫師表示，結膜炎大多只侵犯結膜，也就是眼白的部分，通常1～2週就會痊癒，但症狀嚴重時會在感染約10天後併發角膜炎，此時就可能干擾視線，造成視力模糊，復原期可能拖至1～2個月，甚至更久才會好。

結膜大部分表面曝露於外界，容易受到外界環境的刺激和微生物感染，因此結膜發炎並不少見。（圖片來源/陳德信）

飛沫傳染腺病毒 也易伴隨感冒併發結膜炎

蘇俊峰醫師表示，不同於過敏性結膜炎主要是接觸空氣中的過敏原而引起，病毒性結膜炎是透過接觸病毒傳染，假使游泳池的水中有感染者的病毒，其他人就有可能遭到感染。咳嗽或講話也可能透過飛沫散播病毒，或者手沾到有病毒感染的液體再揉眼睛，也有機會感染結膜炎。

此外，很多人是伴隨著感冒併發結膜炎，尤其在幼童很常見。腺病毒同時是引起感冒的病毒之一，許多時候是病毒從喉嚨氣管沿著鼻腔、鼻淚管，進一步侵犯至眼睛，有些人甚至沒有感冒或感冒症狀不明顯，直接以結膜炎的方式表現。

預防之道 避免太累、充足睡眠、飲食均衡

不過，對付病毒性結膜炎有時不一定要用藥，即使出現症狀，經過一段時間後，病毒的生命週期接近尾聲，正常人身體的抵抗力會逐漸占優勢，最後大多會自行痊癒。但建議還是要就醫，由醫師檢查判斷。

若有需要治療，一般結膜炎初期大多只進行症狀治療，以殺菌藥水或人工淚液、生理食鹽水清洗眼睛及除去病毒，減緩眼睛不適；除非已侵入較深的組織，才會使用消炎藥物幫助修復。

蘇俊峰表示，雖然腺病毒在夏天比較活躍，但主要還是和個人抵抗力有關，太過疲勞、睡眠不足或飲食不均衡，身體抵抗力下降，病毒就容易並發作。因此，若要預防病毒性結膜炎，首要還是增加自身抵抗力，避免太過勞累、有充足睡眠，在公共場所則要戴口罩，並常用肥皂洗手。

飲食上則要注意均衡，少吃刺激性食物，並多攝取天然食物，也有助於避免感染結膜炎。蘇俊峰引用中醫觀點指出，如果經常食用「垃圾食物」，身體必須耗費較多能量消化它，消化不良就容易在體內產生代謝廢棄物及內臟組織的輕微局部發炎，使身體中樞體溫稍微偏高，也就是古人所稱的「上火氣」。

而當中樞體溫較高，正是適合病毒繁殖的狀態，此時就容易感染疾病，需要設法「退火氣」，可以藉由偏涼性的食物像是水梨，降低體內的炎性反應，避免身體處於燥熱狀態。

(中時電子報)