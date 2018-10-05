屏東》南州鄉溪北村長曹國權職軍退　秉著「踏實政見」拚三連任

2018年10月05日 07:06 中時 謝佳潾

南州鄉溪北村長曹國權，自職軍退伍後，便投入村長選舉為民服務，年底將拚連三任，而他的服務理念一路走來始終如一，他說，「把長輩顧好，讓他們開心地過日子，就好了」，他自知能力有限，深信只要將居住環境弄好，讓大家無憂無慮地生活，就是最好的服務。

曹國權指出，他在溪北村土生土長，雖然國中畢業後就離家，但他一直惦記著溪北的一草一木，10年前從軍中退伍後，便回家照顧父母、享受著田園生活，但是母親卻要他出來做點事，母親說，「這些叔叔阿姨從小看著你長大，現在你長大了也回來了，不出來服務他們嗎？」

他將母親的話聽了進去，8年前出來選村長，同時在長輩們的支持下順利當選，而他觀察到，村民要的是什麼。他說，南州鄉幾乎每年呈現負成長，人口數越來越少、越來越老，已是無法改變的事實，既然如此，如何好好活下去才是重點。

他強調，他不是悲觀，反而是樂觀地看待這一切，溪北村民800多人，而老年人居多數，所以把溪北打造成最佳養老村是他想做的，而這個願景不一定要有什麼大建設才能實踐，給他們一個舒適的環境，一個可以談天的地方，同時常常陪伴他們，長輩們就能感受到快樂了。

曹國權當村長的日常，就是在村辦公室泡茶陪村民，早上下午都可見他與村民同樂的場景，他說，看見老人家的笑容，是做村長最大的幸福。

(中時 )