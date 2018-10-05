為招財養角蛙 意外賺到療癒感

2018年10月05日 07:19 中時 呂妍庭

陳世豪為了招財，養的兩隻角蛙「大葡」、「闊嘴」，結果沒招到什麼財，賺到療癒感。（呂妍庭翻攝）

角蛙「大葡」把生錦鯉大口吞，且連續吃上3隻仍意猶未盡。（呂妍庭翻攝）

角蛙「大葡」愈長愈大，陳世豪定期會紀錄牠的生長。（呂妍庭翻攝）

在公家機關服務的陳世豪正在學習投資理財，聽朋友說養蟾蜍可以招財，便花錢買了紅鐘角蛙、草莓角蛙當招財蛙，養了9個多月，沒賺到什麼錢，每天看一大一小兩隻胖蛙越來越肥的呆萌樣，讓陳世豪看了就療癒，反賺到抒壓感。

陳世豪表示，一身金黃的草莓角蛙叫「闊嘴」，身形較肥大的紅鐘角蛙因為老是蹲趴在水族缸裡，他叫牠「大葡」，讓他猜不透的是，兩隻角蛙似乎不太動，成天瞪著大眼趴在缸內，有時工作一整天回家，姿勢竟跟早上出門一模一樣，唯有餵食小錦鯉時，牠們才「活過來」，伸出舌頭活吞還在彈跳的小魚。

陳世豪透露還沒養大葡前，原本是兩隻草莓角蛙一起生活，第一次養蛙不知道要替蛙寶控制食量，其中一隻疑似吃太飽「膨肚」暴斃，他才知道角蛙吃東西不知節制，所以買了「大葡」後，他每周只餵食一次小錦鯉，大葡吃3隻，闊嘴吃2隻，偶而在家中有抓到壁虎或活的蚊子，就是兩蛙的零食點心。

陳世豪說，大葡、闊嘴雖看起來很無害，餵食時得特別留意，千萬不能把手接近牠們的嘴巴，曾有同事到他家探望兩隻蛙，體驗餵食時不甚被大葡咬傷手指頭，當場見血，大家才見識到角蛙覓食的凶狠，也笑說，雖然人蛙互動不像人與狗貓般親熱，但軟趴趴的角蛙一副懶洋洋模樣，看了心情就舒暢。

(中時 )