好想當她寵物！正妹直播主收養浪浪讓人超感動

17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）

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17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）
17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）
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17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）
17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）

人美心更美！17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓，家中成了貓狗新樂園，儘管飼養花費不低，但她卻認為「這是甜蜜的負擔！」未來想到動物之家當志工。

24歲苡甜畢業於餐飲相關科系，擁有中、西餐丙級證照，4個月前因喜愛唱歌開始當起直播主，每晚固定晚間8點開播，時常在直播平台中分享自己的歌聲及生活，她認為當直播主最大的樂趣就是可以跟網友互動、分享生活趣事，每天1小時的時間總是過得特別快。

苡甜除了外型甜美外，更是流浪貓的守護者，4年前行經台北市某街道，發現1隻流浪貓在路邊哀號，相當不忍牠挨餓受凍，儘管家中已經有2隻愛犬，仍將貓帶回家，隨後又陸續從動物之家、中途之家收養3隻流浪貓。

苡甜說，1隻狗為親戚無法飼養改由她照顧，另1隻狗是朋友贈送，2隻貓則是流浪貓，另外，又替中途之家照料2隻流浪貓，有1隻日前已找到新主人，目前共養2隻狗、3隻貓，雖然飼料、疫苗、照料費用不低，「這是甜蜜的負擔，要一直陪伴牠們走下去。」

苡甜說，流浪動物相當可憐，有時候可能連飽餐一頓的機會都沒有，看到牠們流落街頭相當可憐，想要為牠們盡一份心力，未來要到動物之家當志工，貓狗無法選擇自己的主人，但人類卻可以給牠們更好的生活，她呼籲，用行動支持領養代替購買，讓「浪浪們」都有一個溫暖的家。

(中時 )

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