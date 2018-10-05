律師說法》妙齡女遇色密醫花萬餘元 還遭襲奶指侵下體

2018年10月05日 00:02 中時電子報 張國欽 文／天秤座法律網 編輯／

新北市烏來鄉一名李姓密醫，遭一名年輕女子指控性侵年輕女子。該名女子在家人的陪同下，多次前往會診，李姓嫌犯以診療之名，以舌頭接觸被害人舌頭、胸部等部位，甚至將手指侵入被害人下體，事後並收取高達11200的診療費用。被害女性在過程中感到不適，雖想制止，但誤以為密醫的舉動真能為其帶來健康，在醫療常識缺乏下，成為無辜被害，被害女子後來經家人鼓勵，才願意向警方報案。

法律評析

李姓嫌犯利用「診療」做為防護，涉嫌性侵被害人，已經違反刑法妨害性自主罪章中的規定。

醫師利用執業之便，猥褻或性侵病患，該行為於刑法妨害性自主罪章除強制性交、強制猥褻等，因醫師身分與一般人不同，第§228利用權勢機會為性交猥褻罪有特別規定：

對於因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務或其他相關受自己監督、扶助、照護之人，利用權式或基會為性交者，處六個月以上五年以下有期徒刑。

根據醫師法規定，我國值業醫師必須通過醫師考試並領有執照，才能進行執業；所謂密醫，即指未具有醫師資格或醫師曾遭公會懲處取消其資格，仍進行執業者。在未具備醫師資格的情形下執業者，依照醫師法§28條的規定，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金，其所使用之藥械沒收之。

關於利用職務之便對病患性侵等情形，醫師法§25有特別規定：醫師有下列情事之一者，由醫師公會或主管機關移付懲戒：

一、業務上重大或重複發生過失行為。

二、利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定。

三、非屬醫療必要之過度用藥或治療行為。

四、執行業務違背醫學倫理。

五、前四款及第二十八條之四各款以外之業務上不正當行為。

因此，李姓嫌犯除了必須一般刑事責任外，仍必須由醫師公會進行懲戒。

(中時電子報)