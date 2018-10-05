民進黨「巧取豪奪」花蓮縣執政權 李來希瞠目驚嚇

2018年10月05日 00:03 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

花蓮縣長傅崐萁因炒股案遭判刑定讞入監，縣長懸缺由原法務部次長蔡碧仲出任代理，雖然蔡碧仲表示代理縣長也沒有任何政治目的，他會謹守行政中立，不可能站台輔選。但蔡政府動作頻頻，讓外界盛傳「查弊」、「清算」之說。對此，全國公務人員協會理事長李來希在臉書質疑民進黨在花蓮縣縣長選舉失利，卻「巧取豪奪」執政權，問「這是什麼樣的民主政治？」

民進黨祕書長洪耀福指稱，花蓮縣政府過去是「不正常的縣政府」，是「傅家的縣政府」，現在蔡碧仲代理縣政可以算是民進黨的執政試用期，讓花蓮人知道正派縣長怎樣，如果不錯，就會繼續使用，3個月就可以做成這樣，未來4、8年，相信可以更好。

蔡政府更火速敲定今年的雙十國慶晚會及焰火秀，將在花蓮登場，這是首次在花蓮舉辦的紀錄，放煙火、拚選舉的意味相當濃厚。

對民進黨政府不尋常動作，李來希質疑表示，「在野黨可以執行政權嗎？一個選舉結果落敗的政黨，有什麼樣的正當性或資格取得政權，不管是三年或是三個月，那怕是一天或一分鐘都不行。」

李來希分析他的擔憂表示，「四年前民進黨在花蓮縣縣長選舉失利，無能取得花蓮縣的執政權，卻利用一個與施政無關的老案件，硬是把經過選民一票一票累積支持出來的縣長關押起來，然後派上自己的人擔任代理縣長。代理縣長所能執行的任務，理論上只能執行民選縣長未竟的政見，因爲他沒有得到人民的應許；他不能派任自己的政務人員，因爲他沒有得到選民的授權；他不能有自己的政策，因爲選民沒有同意過。不幸的是，這個代理縣長什麼都幹了，他不僅任用自己政黨的人，還推翻民選縣長執行中的政策，然後還要鬥爭前任縣長留下來的人。」

李來希並指出，「民進黨秘書長竟然大辣辣的公開表示，這是民進黨在花蓮『執政的試用期』，是千載難得的機會。」

最後李來希提出質疑：「在野黨可以這樣試行政權嗎？請法學專家告訴我們，請政治學者告訴我們，也請蔡總統告訴我們，可以這樣做嗎？落敗的政黨可以這樣執政？這是什麼樣的民主政治？花蓮的鄉親們！請大家睜大眼睛仔細看，這個人在做什麼？這個政黨在做什麼？」

網友留言表示：「不擇手段的誅殺異己，必迴向到自己，報應不爽！」、「吃乾抹淨的無良爛黨」、「真是臺灣奇蹟？！」。

(中時電子報)