認床是大腦在保護你！睡眠名醫3招簡單化解

2018年10月05日 00:02 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

你也是在行李內放著大枕頭、玩偶、毛毯的認床一族嗎？平常都是一躺床就呼呼大睡，偏偏每次來到新的地方，明明累得要死，卻輾轉反側就是睡不著。有人怪飯店的床不舒服，但其實這是大腦運作的結果。睡眠專科醫師江秉穎說，這是人類的本能，幫助來到陌生環境的人，足以在休息時仍能警醒應對突發的狀況，所以別怪認床，這可是大腦想要保護你哪！

第一夜效應 其實是大腦幫你守夜 讓人能快速逃命

江秉穎說，人體五感「眼耳鼻舌身」各有閾值，入睡後感官的閾值會自動調整，閾值越高，感官需要反應的時間就變得越長。假設一般外界的刺激，白天大概十分鐘可以感受到，入睡後卻可能要三、四十分鐘才會把人吵醒，這也是休眠後人體感官閾值升高，對外界環境較不敏感的表現。

當中，比起視覺和味覺，人的聽覺和嗅覺是暴露在外的，因此當身體在入睡後，聽覺和嗅覺仍舊容易受到干擾。台灣的研究團隊發現，嗅覺是人類入睡後，五感中閾值上升較少，也就是較為敏銳、維持運作的感官。江秉穎說，這個原因可以追溯到遠古時代，人類在荒郊野外生活，睡著後所有閾值都上升很多，當猛獸這類掠食者欺身時，會來不及逃命，所以保留嗅覺是人的演化機制所造成的。

近期美國布朗大學學者玉置應子（Masako Tamaki）的研究，更提出認床現象與睡眠心理學裡的「第一夜效應」（First-Night Effect，簡稱FNE）相關。學者根據在鳥類和海豚身上進行的研究結果，發現這些動物在睡覺時讓一半大腦保持清醒，以便在休息的同時保持足夠警惕，避開捕食者。人類也有近似的運作機制。這篇研究於2016年發表於當代生物學《Current Biology》期刊。

如此看來，認床應該算是件好事，不過睡不著又睡不好該怎麼辦？每次出門都要帶著大包小包像搬家一樣，未免也太辛苦。江秉穎醫師從身體所需的「環境感」著手，提供幾個簡單妙招，讓你有望減輕行囊。

幫大腦放鬆 讓它以為他鄉就是你家

1.善用「白噪音」white noise

要獲得好的睡眠品質，需要儘量掌握睡前和入睡後不一樣的聲音狀態。「睡前越單調的聲音越好，入睡後則要避免噪音干擾，但是太安靜的無聲環境，一但出現一點點聲音，立刻會被聽到，因此可以善用『白噪音』」。

單調的聲音像是輕微冷氣運作聲、電視雜訊的沙沙聲以及大自然中類似的聲音包含雨聲、海浪聲等……，這些音頻被大腦歸類為「白噪音」，大腦在接收白噪音的時候會予以忽略，而白噪音能屏蔽影響睡眠的噪音，有助幫助入睡，增加睡眠品質。

除此之外，平常就用來當「背景聲音」的音源，也有類似「白噪音」的效果。像是不少人一回家就開電視，調到某個電視頻道，只聽聲音卻沒在看；或是常聽的音樂，尤其以輕柔樂音為佳，這些聲音也能幫助放鬆，營造出熟悉的環境感，但要注意音量，過大聲又變成干擾噪音，調到能讓自己舒適放鬆又不會注意去聽的音量最好。

2.帶上平常使用的氣味，如香氛

研究證實，嗅覺在人類休眠時仍舊運作，與平常不同的氣味，會讓大腦保持警醒。醫師建議，可以帶著平常就在使用的香氛，進入飯店後把香味略為噴灑在枕頭和睡毯上，並且也讓房內充滿這樣熟悉的氣味。

另外，穿著平常習慣的睡衣或是小毛巾，讓貼近鼻腔的氣味就是平日睡眠的味道，可以有效幫助身體放鬆。

出門在外住宿，如果一定要留盞燈才有安全感的話，請盡量避開就在身邊的燈源，以較遠處如浴廁或門前走道燈光為主。（圖片來源shutterstock）

3.戴上眼罩 但前提是在家本來就有這習慣

有人到了不熟悉的飯店，明知道應該在全黑的環境裡休息最好，卻無法放心，一定要留著一盞燈，這樣的光源也可能影響睡眠。醫師建議，如果一定要留著光源也無妨，可以戴上眼罩，但前提是，最好本來在家裡就有戴著眼罩入睡的習慣。

醫生建議，認床的人，可以提早在要出發前一個禮拜就開始戴眼罩睡覺，讓自己在熟悉的環境裡，先適應不同的睡眠模式，就能大大降低「第一夜效應」的發生機會。

其他像是合宜的室內溫溼度、睡前不要滑手機等3C產品、別吃太飽……所有會妨礙睡眠的習慣，當然都應該避免。

撇除原本就有睡眠障礙的因素來看，研究顯示，一般人出門在外，除非頻繁更換飯店，若你是住在同一個房間，通常過了第一晚之後，認床的效應就幾乎不會發生了。有人甚至覺得，在異鄉外地玩樂或是奔波一天後，夜晚終於拖著疲累身軀回到飯店時，就已經能感受到「啊，回到家了」的感覺。如此一來，想要睡不好，也難。

(中時電子報)