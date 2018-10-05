高雄》藍營選情外溢效應！韓國瑜募款最熱 台南老農也想捐

國民黨全代會19日舉行，縣市長參選人合體造勢，造勢活動後高雄市長參選人韓國瑜（中）與同志們一同合影。（資料照片，王英豪攝）

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜猛出奇招，人氣超旺的他，所造成的外溢效應，不輸4年前挾著白色力量光環參選的台北市長柯文哲。不少民眾、台商或外僑紛紛主動捧著現金，指名要捐給韓國瑜，甚至有一位台南老農騎摩托車到高雄想要捐錢。韓國瑜可說是目前國民黨內募款最熱的縣市長參選人。

韓國瑜說，這次選舉他沒有錢，只能當個快樂的鞋匠，努力奮發向上。韓國瑜也沒資源，但這有一個好處，就是必定要與市議員參選人結合得更深，互相分享彼此的資源，母雞小雞互相幫助，也可藉此增加國民黨市議員席次，而韓國瑜也是藍營參選人爭邀站台的熱門人選。

黨內人士透露，國民黨黨產遭凍結後，黨中央陷財務危機，縣市長參選人募款也不像以往順利，唯獨韓國瑜不受影響。不少企業界老闆、海外僑胞、台商等捐款給國民黨時，都指名要給韓國瑜。像日前大陸台商返台募了一筆款項，其中500萬就指定要捐給韓國瑜，當作競選經費。

韓國瑜6月公布選舉小額捐款帳號，據《上報》報導，韓國瑜的幕僚表示，民眾主動捐款給韓國瑜真的很熱絡，捐款筆數很多，之前就有一位老農從台南騎摩托車到高雄韓國瑜競選總部，表示要捐錢，還有一名剛出社會的高雄年輕人，也說每個月要捐出四分之一薪水給韓國瑜，不過韓拒收，他希望這位年輕人把薪水存起來，多幫忙拉票就好。

(中時電子報)

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