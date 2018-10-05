睽違15年的希爾頓酒店開幕！頂樓無邊際泳池眺望美景

2018年10月05日 01:32 中時 何書青

新板希爾頓酒店成為新北市首間國際連鎖酒店。（新板希爾頓酒店提供）

新板希爾頓酒店客房示意圖。（新板希爾頓酒店提供）

全日餐廳-悅 市集Market Flavor。（新板希爾頓酒店提供）

睽違15年的希爾頓酒店重返台灣市場，首座回歸的飯店「新板希爾頓酒店」落腳於5鐵共構的新板特區，成為新北市目前唯一的國際連鎖酒店，同時也宣佈4日正式開幕，宴會廳率先對外營運，其他住房和餐飲相關服務將於10月12日全面登場。

新板希爾頓酒店共有31層樓、400間客房、5種房型，且擁全台唯一超過百坪、用4間臥房配置的總統套房；所有客房備品皆採用來自英國的指定香氛品牌瑰珀翠（Crabtree & Evelyn），以提升房客睡眠品質及放鬆身心；床組選用全美銷售冠軍名床舒達（Serta），這也是全球希爾頓指定床組品牌；房內也提供Nespresso義式濃縮膠囊咖啡機。此外，更貼心設置愛心客房，規劃便利輪椅出入的空間，未來也將積極規劃主題客房。

公設方面，最高樓層設有健身中心，擁落地窗絕佳視野，一旁設有無邊際露天泳池，以半開放式的竹藤包廂作為隱密空間、沙發區，也可享受日光浴、俯瞰大台北高空美景。餐飲則有「中餐廳-青雅」、有道地西班牙料理與主廚創意料理的「全日餐廳-悅 市集Market Flavor」、1樓大廳的「SociAbility」。飯店內還有堪稱北台灣最大的獨棟千坪宴會樓（約1000坪），是少數擁有大型多功能會議宴會空間的國際級酒店。

擁有百年歷史的希爾頓酒店以經營歐美市場起家，是結合客房餐飲與宴會休閒設施的全方位飯店，旗下擁有14大酒店品牌，據點涵蓋全球100個國家、超過5000個地點，秉持創造「賓至如歸」的文化氛圍吸引全球超過7800萬的會員數，為國際最具知名度的酒店管理公司之一。近年來開始積極開發亞洲市場，看好台灣觀光產業，因此攜手宏國關係事業選定新北市作為正式重回台灣市場的首站。

為歡慶酒店開幕，飯店獨家推出全球會員開幕優惠，凡於活動期間入住，或舉辦會議、宴會，即可享有點數優惠；而非希爾頓會員者，只要加入台北新板希爾頓酒店官方LINE@，則可享有用餐優惠。

(中時 )