新北》繼承父祖三代為政 三峽秀川里長李楷瑞同額參選

三峽秀川里長李楷瑞和鄉里贈送的「三代為政」匾額合影。（陳俊雄攝）

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里內有清水祖師廟及宰樞廟兩大百年古廟的三峽秀川里，從1946年迄今只出過6位里長，現任里長李楷瑞的祖父劉添財、父親劉賜麟一家三代都當里長。李楷瑞表示，希望能推動將清水街改為行人徒步區，推動三峽河整治營造親水空間，讓里內找回昔日三峽的舊氛圍。

三峽最早開墾地區之一的秀川里，早期有「公館尾街」之稱，19461月24日劃為秀川里，迄今共有劉木生、劉蓮枝、劉添財、李錦標、劉賜麟、李楷瑞共6位里長，其中劉添財、劉賜麟、李楷瑞為血脈相承的祖、父、孫。

老社區選舉靠的是口碑，劉添財、劉賜麟當初都是同額競選，一直做到去世才卸下里長擔子。其中劉賜麟五度參選都是同額，因此每次都使用第一次參選印製的「1」號傳單跟海報，成為地方選舉趣談。

2010年李楷瑞繼承父志參選里長，由於服務品質里民都看得到，他二度連任也都是同額競選。

李楷瑞說，秀川里內有祖師廟、宰樞廟兩間百年古廟，他在彙集里內民意後，將持續推動把清水街改為禁止所有車輛進入的純行人徒步區，讓遊客、居民可以安心在此踱步欣賞三峽河及街景的美麗。

他也呼籲水利署整治三峽河同時，也應規劃營造出親水空間，讓三峽河能夠貼近居民生活。

李楷瑞也積極爭取經費，在秀川里的地面鋪上三橫三豎造型的紅磚。他解釋，三橫代表「三」峽，三豎則是代表秀「川」，希望藉由彩繪老舊建築、整理巷弄文化，在秀川里找回三峽昔日的歷史與風貌。

(中時 )

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