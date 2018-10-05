鳥來嬤嘆：陸團搶購馬英九愛吃的花生醬 只能回憶！

「鳥來嬤」吳敏想念陸團搶購花生醬的那段日子。(翻攝自中評網)

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中時電子報

蔡英文上台後，來台陸團銳減，台灣觀光旅遊聯盟總會總會長、資深藝人「鳥來嬤」吳敏感嘆說，有次帶團到新竹去參觀馬英九愛吃的花生醬，大陸團一次就打包100罐，讓業者相當開心，此情此景，只能回憶了！

鳥來嬤指出，台灣觀光旅遊聯盟總會以往招待大陸交流團，1個月就有好幾團，不過在2016年蔡政府上台後就開始銳減。一直到今年，9個月就只接到兩團，差距相當大。

她感慨說，過去胡志強當台中市長時，台中與廈門曾建立類似姊妹市的密切互動，光是由廈門市政府帶團一次就帶來1百多人。這些大陸領導團的消費力，比一般陸客團更強，有一次帶團到新竹去參觀馬英九愛吃的「新福源花生醬」，大陸團參觀後一次就打包100罐，讓業者非常開心，此情此景，只能回憶了。

鳥來嬤表示，這次十一黃金周，媒體預估大陸旅遊需求會高達7億人次，但看到這樣龐大的商機，台灣業者只能興嘆。如果有700萬人次來台，就能夠讓台灣觀光業榮景再現。如今陸客不來，對台灣各行各業都有影響。據中評網報導，陸客來台人數，從4百多萬一路降到現在只剩2百多萬，等同腰斬，很多行業苦不堪言，可預期來台陸客還會繼續減少，就要看台灣人是否會覺醒，不要再讓這些政治人物騙了！

(中時電子報)

文章來源：中評網

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