10月5日 三大報頭條

2018年10月05日 04:48 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

陸美關係正在關鍵的十字路口上，美國副總統彭斯昨日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，他對北京推動的包括一帶一路的全球政策、對台灣在外交上的施壓，和在南海的「擴張」都提出了強烈抨擊。

男子湯景華2016年3月23日凌晨到翁姓男子三重住家騎樓縱火，害死翁家6條人命，幾近滅門，一、二審將他判處死刑，最高法院為此召開生死辯，檢方怒斥湯犯下滅門犯行，且沒有悔意應判死，最高法院昨以須調查湯男有無精神問題可以減刑等理由，撤銷死刑，發回更審，讓他暫逃死刑制裁。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝取得《屠殺》中文版權，還請作者伊森．葛特曼來台開記者會，指控台北市長柯文哲有助長大陸活摘器官嫌疑。不過，因吳祥輝及現階段力挺葛特曼者都是深綠獨派人士，更讓外界質疑「葛特曼案」與民進黨脫不了關係，民進黨祕書長洪耀福雖二度澄清「百分之百、百分之一萬」沒關係，還說「柯文哲會相信我」，但柯4日受訪時諷刺回說：「我現在不肯相信了！」

高雄長期綠色執政，一般認為韓國瑜較難打入原縣區，但高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊4日正式表態支持韓國瑜，強調是農民「由下而上」集體態度。據悉，農會正會員9萬多人，且1人就代表一整個農戶，勢必為選情帶來關鍵變化。

◎旺報

11月恐釀台海危機！據美媒CNN報導，美軍正草擬一份機密提案，計劃在11月某周「秀肌肉」展開全球級軍演活動，包含派遣軍艦通過南海與台灣海峽，以示警大陸。大陸涉台人士研判，美國的期中選舉將於11月6日登場，美艦極可能在11月首周過台海，以「反中助台」替美國總統川普造勢，接著24日台灣九合一選舉登場，一旦民進黨政府為選舉考量，跟美國行動唱和，解放軍必有反制行動。

美軍艦是否會在11月來台海備受矚目，除了台美屆時都將舉行選舉以外，11月大陸－南太平洋島國論壇、亞太經合會（APEC）與月底的阿根廷G20峰會均將輪番登場，台灣政府應持續走謹慎的中間路線，勿因選舉而讓台在國際場合上失利。

美軍傳出在11月的大規模軍演，將通過台灣海峽，大陸學者指出，美國對大陸施加在貿易、軍事等方方面面的壓力，會越來越加重，是可預見的態勢，但也表明美國長期以來對中政策失敗所表現出的氣急敗壞，讓外界更看清美國的真面目。學者稱，中美若合作，還能變相維護美國的霸權地位，現在要進入全面對抗，大陸也必定會充分做好各種針對性的鬥爭準備。

美國防部官員放出可能在軍演時軍艦通過台海的消息，讓中美的對抗，從貿易戰外溢到外交、軍事層面，更讓兩岸再添波瀾。從時間點看，有同時要幫美台執政當局「助選」的可能性；從戰術上，美國打和談都是手段，大陸也會繼續以鬥爭維護合作；從國際政治格局看，台灣若真的被「推上火線」，更要謹慎以對，若一面倒向美國，過度刺激大陸，反而會讓兩岸陷入更不確定的風險。

◎工商時報

就業率等相關數據報喜，為美國經濟樂觀前景再添佐證，加上聯準會官員「鷹」聲不斷，強化投資人的升息預期，10年期美債殖利率繼飆到7年來新高後，周四更是首破3.2％關卡。這股美債拋售狂潮並燒向全球，周四歐亞債市籠罩沉重賣壓。

美方全力遏止中國透過「一帶一路」強化全球影響力的作法，激化中美兩國之間的矛盾。美國參議院日前通過議案，決定設立新機構，將美國為全球基礎建設專案提供融資的規模增加1倍至600億美元，與中國的「一帶一路」戰略相抗衡。

中美貿易戰沒有緩和跡象，加上市場對中國經濟成長放緩憂慮加深，世界銀行、摩根大通等機構昨（4）日同步將中國明年GDP增速預測下調0.1個百分點至6.1％～6.2％。摩通指出，明年貿易戰將全面爆發，對中國經濟增速的影響將達到1個百分點。

史上第一次，中央銀行總裁親自揭密台灣外匯存底內容。中央銀行總裁楊金龍4日在財委會回答立委質詢時首度表示，外匯存底目前以美元占八成最多，歐元約5％，人民幣第三位、低於5％，其他日圓、英鎊、澳幣等合計大約在10％上下。

(中時電子報)