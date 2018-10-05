高雄》打扁黑歷史被挖出 韓國瑜還原真相

當年民進黨立委陳水扁(圖右)被時任立委的韓國瑜(圖左一)打了一拳, 住進台大醫院急診，吳淑珍在床側探視。韓國瑜回憶說，衝突導火線是因為阿扁說了有辱榮民的一句話。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

國民黨高雄市長參選人韓國瑜25年前當立委時，打當時立委陳水扁的黑歷史，最近被媒體重提。韓國瑜表示，這是選舉奧步，目的是想操縱「韓國瑜是黑道，是壞人，大家選票儘量不要投給韓國瑜」。韓並認為，陳水扁對這件事的發言是由衷之言，真實情況就是如此，不需穿鑿附會、扭曲事件。

這起陳年舊事是否會影響到韓國瑜聲勢？陳水扁透過臉書新勇哥物語表示：「不會，那是25年前的舊事，太久遠了，何況他 (韓國瑜)也道歉了！」。陳水扁的兒子陳致中則在臉書問：「高雄人民可以接受不分青紅皂白就揮拳揍人的暴力市長嗎？」。

韓國瑜說，扁所描述是正確的、應也是由衷之言，真實情況就是那樣。當年大家都年輕氣盛，立委第一次全面改選，每個人背後都有那麼強大的選票，在一個新的狀態之下，立法院新的組合，磨合過程的確發生很多衝撞、碰撞，發生肢體衝突，也不是大家所願意的。和扁發生衝突後，在當時民進黨主席施明德協調下，他也正式道歉了。

韓國瑜表示，他之所以不太願意提這一段，是因為打架不是一件很好的行為，尤其身為國會議員；現在當年事被有心人士挖出來，他當然知道是選舉的奧步，「不需要去穿鑿附會、添加一些不必要的政治性的化學物質誤導、扭曲整個事件」。

(中時電子報)

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