高雄》高市農會理事長蕭漢俊力挺 韓國瑜回應被大讚

2018年10月05日 07:58 中時電子報 謝雅柔／綜合報導

高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊昨天表態力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，並強調這次氛圍特別不一樣，「這個聲音是由下面上來的，而不是由上面下去的！」對此，韓國瑜則回應表示「非常感謝」，韓國瑜承諾，如果當高雄市長，農民漁民一定可以過好日子，一定會主動幫農漁民搶訂單。網友則大讚韓這番回應，並表示「誠懇到讓人信任」。

韓國瑜從不被看好到緊咬民進黨高雄市長參選人陳其邁，外界高度關注高雄市長一役，是否會翻盤。蕭漢俊昨天表態力挺韓國瑜，並表示農民很懷念韓國瑜在北農總經理期間，從未發生過蔬菜、水果滯銷。這1個月來，蕭走訪各區農會，直接詢問農會幹部、產銷班、基層農民，聽到的心聲一致，因此高雄市農會決定號召所有支持農業的朋友及農民，一起支持韓國瑜。他說接下來會跟各區農會幹部商討，如何實際力挺韓國瑜，或許會反向思考，由農民主動舉辦活動，邀韓國瑜來為農業站台，也凸顯這次是由下而上的動員。

對此，據聯合報報導，韓國瑜昨天回應表示「非常感謝」。他說在沒有人、沒有錢、沒有資源的情況下，農會系統決定支持，一定是心存感恩。此外，韓國瑜說在台北農產時，跟高雄農民有很深厚的情感，高雄農民相信他，信任他曾經是認真且照顧農民的總經理。「未來我當上高雄市長，也一定會照顧農民漁民」。韓說因為他們信任他，這個聲音也在農會系統慢慢慱播出去，農會的幹部也聽到這些聲音，當然會產生一些變化。

對於蕭漢俊表態力挺，韓國瑜說是因為他能夠為高雄市農產品、漁產品搶到外銷訂單，帶著農漁民找出另外一條路。韓國瑜說蕭漢俊對他有信心，他自己也有信心。韓國瑜說他若當上高雄市長，農民漁民一定可以過好日子，他一定會主動幫農漁民搶訂單，他也非常感謝蕭漢俊理事長，盼一起打造更富有、更繁榮的高雄，各行各業大家一起來。

對此，「白色正義聯盟」臉書粉絲專頁PO文指出，原本深綠的高雄縣，農會系統表態支持下，許多農民願意給韓國瑜一個機會，農產公司總經理出身，相信一定給高雄農民很好的出路！「高雄翻轉，11/24 韓國瑜」。網友則留言表示，「誠懇到讓人信任」、「講話怎麼可以這麼誠懇」、「知道再投錯人會餓死」、「雖然是苗栗人，我都想選韓國瑜了」、「針對農產方面肯定是專業治理，不是政治任命，肯定比較好」。

(中時電子報)