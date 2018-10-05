高雄》高市農會理事長蕭漢俊力挺 韓國瑜回應被大讚

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
謝雅柔／綜合報導

高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊昨天表態力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，並強調這次氛圍特別不一樣，「這個聲音是由下面上來的，而不是由上面下去的！」對此，韓國瑜則回應表示「非常感謝」，韓國瑜承諾，如果當高雄市長，農民漁民一定可以過好日子，一定會主動幫農漁民搶訂單。網友則大讚韓這番回應，並表示「誠懇到讓人信任」。

韓國瑜從不被看好到緊咬民進黨高雄市長參選人陳其邁，外界高度關注高雄市長一役，是否會翻盤。蕭漢俊昨天表態力挺韓國瑜，並表示農民很懷念韓國瑜在北農總經理期間，從未發生過蔬菜、水果滯銷。這1個月來，蕭走訪各區農會，直接詢問農會幹部、產銷班、基層農民，聽到的心聲一致，因此高雄市農會決定號召所有支持農業的朋友及農民，一起支持韓國瑜。他說接下來會跟各區農會幹部商討，如何實際力挺韓國瑜，或許會反向思考，由農民主動舉辦活動，邀韓國瑜來為農業站台，也凸顯這次是由下而上的動員。

對此，據聯合報報導，韓國瑜昨天回應表示「非常感謝」。他說在沒有人、沒有錢、沒有資源的情況下，農會系統決定支持，一定是心存感恩。此外，韓國瑜說在台北農產時，跟高雄農民有很深厚的情感，高雄農民相信他，信任他曾經是認真且照顧農民的總經理。「未來我當上高雄市長，也一定會照顧農民漁民」。韓說因為他們信任他，這個聲音也在農會系統慢慢慱播出去，農會的幹部也聽到這些聲音，當然會產生一些變化。

對於蕭漢俊表態力挺，韓國瑜說是因為他能夠為高雄市農產品、漁產品搶到外銷訂單，帶著農漁民找出另外一條路。韓國瑜說蕭漢俊對他有信心，他自己也有信心。韓國瑜說他若當上高雄市長，農民漁民一定可以過好日子，他一定會主動幫農漁民搶訂單，他也非常感謝蕭漢俊理事長，盼一起打造更富有、更繁榮的高雄，各行各業大家一起來。

對此，「白色正義聯盟」臉書粉絲專頁PO文指出，原本深綠的高雄縣，農會系統表態支持下，許多農民願意給韓國瑜一個機會，農產公司總經理出身，相信一定給高雄農民很好的出路！「高雄翻轉，11/24 韓國瑜」。網友則留言表示，「誠懇到讓人信任」、「講話怎麼可以這麼誠懇」、「知道再投錯人會餓死」、「雖然是苗栗人，我都想選韓國瑜了」、「針對農產方面肯定是專業治理，不是政治任命，肯定比較好」。

(中時電子報)

高雄》打扁黑歷史被挖出 韓國瑜… 高雄》高雄要綠地變藍天 網：須…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。