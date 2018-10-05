你們殺的不是柯文哲！奇美醫心痛：是那些等器官救命的靈魂

台北市長柯文哲遭國外作者葛特曼指控，深陷器官移植仲介疑雲。（資料照片 王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導

《屠殺》作者葛特曼來台開記者會宣傳新書，席間對台北市長柯文哲的騙子指控，在政壇與醫界捲起千堆雪。檯面上柯文哲受到人格傷害，他也因此提出告訴，但台灣器官移植醫學更受到嚴重打擊。奇美整形及重建外科醫師林祐丞說，看到影響器捐意願覺得很痛心，「你們殺的不是柯文哲，是那些等著器官來救命的靈魂。」

林祐丞以林柚橙之名3日在臉書貼文表示，明天有份肝臟移植工作要做，自己的工作很簡單，只是去接一條血管，做完就可走人。但對移植科的醫師來說，這是一整天的奮鬥，從早到晚沒有休息。

他說，器官移植是神聖的，不但是捐贈者的大愛，也是受贈者生命的最後機會。所以我們會用上醫療上最大的努力。

柯文哲仲介器官疑雲鬧得沸沸揚揚，作為也是器官移植團隊的一份子，林祐丞難掩心痛。他說，「柯文哲販賣器官，到目前為止的證據薄弱得令人發笑，其居心卻令人發寒。但最令人心寒的：是這整個政治圖謀原來想要殺的是柯文哲，最後被抹殺的可能是許多移植先進們十多年來的努力。」

林祐丞提到，看過移植外科醫師投入全部時間精力，自己現在也參與其中，大家都很努力。

林祐丞最後沈痛說，那些說ECMO是用來販賣器官的人呀！地獄正等著你們，你們殺的不是柯文哲，是那些等著器官來救命的靈魂呀。

(中時電子報)

文章來源：林柚橙臉書

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