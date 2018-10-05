高雄》高雄要綠地變藍天 網：須拿到小馬哥08年大選票數

網友認為韓國瑜要贏一定要拿下前總統馬英九2008年總統大選的票數，才有翻盤的機會。（圖／本報資料照，宋以安攝）

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中時電子報
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年底縣市長選戰，國民黨高雄市長候選人韓國於能否翻盤成功，已成為全台灣最關注的焦點，韓國瑜從一開始不看好的狀態，到現在殺成五五波態勢。但由於國民黨在高雄選戰缺乏組織，導致韓國瑜在縣區還是維持落後狀態。雖然高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊日前正式表態力挺韓國瑜，但網友認為這雖是一個利多消息，但韓國瑜要贏就要拿到前總統馬英九2008年總統大選在高雄市和原高雄縣區的票數才行。

雖然外界認為高雄選戰的局勢已呈現五五波，但由於國民黨在高雄市長選戰缺乏組織，導致韓國瑜在原高縣選區嚴重落後，然而，高雄市農會理事長、白派大老蕭漢俊4日正式表態力挺韓國瑜。

對於蕭漢俊的表態，有網友於批踢踢發文表示，對於韓國瑜陣營而言，這是一個利多的消息。現在就看能不能將這股效應發酵到原高雄縣區各農會，串連起來拉動農漁民票。

該網友更指出國民黨在高雄（原高雄縣區）有兩大派系，分別是前立法院長王金平、前立法委員鍾紹和等人為主的白派（岡山），以及林仙保和林益世父子的紅派（旗山）；國民黨在高雄縣失去政權33年，這兩派系之所以沒有被黑派（余家班，鳳山）打趴在地上，就是因為白派有農會、紅派有水利會，以及若干中央層級的公職等，但現在也勢力漸微，難得會看到他們這樣團結，也代表韓國瑜真的有可能有獲勝的機率。而黑派久疏戰陣、欠缺領導的情況下，高雄縣的選情似乎還有得玩下去。

但網友認為，韓國瑜要贏還是有點難度，若用2008年總統大選來看，韓必須要要拿下馬的成績才有辦法贏過民進黨的陳其邁。當年馬英九在08年的總統大選，高雄市尚未合併，馬英九在高雄市得到469,252票，得票率為51.59%；而在原高雄縣區為353,333票，得票率為48.59%，但民進黨當時即使在陳水扁執政不力的大海嘯下，在原高雄縣區得票還是小贏馬英九。因此，韓國瑜要贏，不但要催出藍軍、中間選民的投票熱情，同時也要降低綠色選民投票意願才行。

據《維基百科》顯示，原高雄縣區有三大主流勢力，分別是黑派（鳳山），也就是余家班；其次就是王金平、鍾紹和等人為主的白派（岡山）和林仙保和林益世父子的紅派（旗山）。

(中時電子報)

高雄》翻盤有望？高市農會理事長蕭漢俊表態力挺韓國瑜

文章來源：PTT論壇網址

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