戀童癖男殺人分屍煮腦吃 12歲女童竟是共犯

21歲死者波波維奇慘遭分屍，吃掉大腦。（圖／翻攝自《每日星報》」

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中時電子報

俄羅斯發生一起駭人聽聞的分屍命案！兇嫌不僅將死者分屍，還將死者的腦煮來吃，警方還查出另名共犯竟是年僅12歲的女童。警方仍在調查2人犯案動機。

廚房爐子上的鍋內，有著死者被煮熟的腦。（圖／翻攝自《每日星報》）

這起分屍案發生在距離聖彼得堡60英哩的諾分卡(Novinka)，死者是今年21歲的男子波波維奇(Alexander Popovich)，警方表示，波波維奇的頭與雙臂都被砍下，胸口等多處被斧頭斬傷的痕跡，心臟與腹內大部分器官都被摘除，瓦斯爐上的鍋具內還煮著「不像市場買回的肉」，事後證實，煮的是死者的腦。

當地警方案發當日獲報有1男1女企圖燒掉民宅，趕抵現場進入屋內四處都是血，並在一條白色綿被下發現1具男屍，警方立即逮捕自稱是男女朋友2名嫌犯，而涉案女子竟是年僅12歲的小女孩。這名女童來自1500英哩外的索契(Sochi)，其家人10天前向當地警方報案失蹤。

被警方稱為「戀童癖」(Paedo)的成年男子，將面臨謀殺與肢解屍體2項重罪，刑期最高15年，另與未成年兒童發生性行為，刑期最高10年。12歲女童因未達俄羅斯法定刑事年齡14歲，目前已交由聖彼得堡的未成年罪犯中心(Centre for Underage Criminals)看管。

(中時電子報)

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