MLB》好戲上場 「基襪」相隔14年再對決

2018年10月05日 08:49 中時電子報 盧品青

洋基在外卡戰擊敗運動家，主場球迷高舉著標語「給我紅襪」，這是14年來「基襪」再度於季後賽狹路相逢。前一回要追溯到紅襪打破冠軍魔咒的2004年，當時他們在美聯冠軍賽大逆轉打敗洋基。雖然這次只是分區系列賽，不過兩軍的對決依舊令人矚目。

兩隊季外都換了新帥，紅襪42歲的柯拉(Alex Cora)、洋基45歲的波恩(Aaron Boone)都是相對年輕的菜鳥總教練。柯拉執教首季就刷新了紅襪隊史高懸百年的勝場紀錄(108勝)，享有今年季後賽主場優勢，但是例行賽打得愈好，季後賽壓力就愈大。

柯拉說：「我們盡量不去想前兩年的敗仗。」紅襪前兩年皆是美東冠軍，然後都在第一關分區系列賽遭淘汰，前教頭費洛(John Farrell)因此捲舖蓋。洋基前教頭吉拉迪(Joe Girardi)去年率軍打進美聯決賽，但是敗陣後也遭到不續聘的命運。

《紐約郵報》分析這次基襪對戰，洋基的優勢在於公認的全壘打火力，他們去年就是全聯盟開轟數第1的球隊，今年更是以267轟創下大聯盟紀錄。反觀紅襪全壘打去年是美聯最少，今年雖有進步仍與洋基有巨大差距。全壘打在取分不易的季後賽相當重要，衛冕軍太空人去年的開轟數僅次於洋基。

紅襪優勢在於強大的攻守能力。除去全壘打，紅襪的整體打擊表現是最好的，陣中有打擊王貝茲(Mookie Betts)和打點王馬丁尼茲(J.D. Martinez)，兩人皆是MVP級打者。守備方面，洋基三壘手安杜哈(Miguel Andujar)和捕手桑契斯(Gary Sanchez)總是令人不放心，安杜哈在外卡戰一記暴傳差點釀成大禍。

兩軍的投手戰力相差不大，紅襪首戰派出左投賽爾(Chris Sale)掛帥，賽爾季中曾是全聯盟球速最快的先發投手之一，上月他因肩膀不適球速暴跌，不過柯拉對他深具信心。洋基排出左投傑哈普(J.A. Happ)先發，之前效力美東藍鳥多年的傑哈普擅長對付紅襪，他轉隊到洋基之後未嘗一敗。

美聯分區系列賽首戰將於6日上午7:30開打。

(中時電子報)