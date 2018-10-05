王品中餐新品牌「享鴨」開賣 全菜單一手試吃報告

2018年10月05日 09:13 工商 姚舜

王品〈享鴨〉的櫻桃烤鴨烤功不錯，鴨胸部位的鴨皮酥香薄脆，且入口腴化。（圖／姚舜）

〈半月滑肉〉指的是半月形、帶度帶肉的片皮鴨肉。（圖／姚舜）

王品〈享鴨〉的〈半月滑肉〉，可以直接吃食，亦可以沾甜麵醬或油封蒜泥，搭配大黃瓜條、蔥段一起用荷葉餅包捲吃食享用。（圖／姚舜）

王品〈享鴨〉的鴨桃烤可以一鴨多吃，餐廳並設計有2人、4人與6人共享菜單。（圖／姚舜）

〈焦糖慢烤松阪豬〉其實就是許多粵菜餐廳人氣菜式〈脆皮叉燒〉，因製作工序繁複，王品〈享鴨〉開幕初期每天其限量供應。（圖／姚舜）

〈享鴨〉的〈 焦糖慢烤松阪豬〉，形色味和呈盤比有些飯店粵菜餐廳還優。（圖／姚舜）

〈享鴨〉的〈蒜酥鴨下巴〉是將鴨下巴先滷後炸，再與蒜酥和辣椒合炒，味道香辣、口感有嚼勁，是一道好吃的下酒菜。（圖／姚舜）

紅光汪汪的〈乾鍋鴨架〉讓食客「翻開辣椒找鴨吃」，是一道新派川味料理。（圖／姚舜）

〈三杯鴨架〉有九層塔香與微微辣味，口感耐嚼，非常下飯。（圖／姚舜）

王品〈享鴨〉的〈功夫鴨絲粥〉，粥質稠綿滑順、味道香鮮，並加了炸油條碎與鴨絲搭配，以增加口感。（圖／姚舜）

〈祕製山椒酸菜魚〉是一道去油解膩，且非常適口秋天享用的湯品。（圖／姚舜）

〈瑤柱醬爆蘿蔔糕〉與〈XO醬炒蘿蔔糕〉其實異曲同功，但王品〈享鴨〉的呈盤更吸睛悅目。（圖／姚舜）

〈陳釀梅子雞球〉的雞肉鮮嫩，糖醋醬的酸不辛不嗆，舉箸取食時還有「拔絲」效果。（圖／姚舜）

用鹹香酸菜搭配酥炸芝麻湯圓再灑花生粉提味，甜鹹交織很好吃。（圖／姚舜）

〈享鴨〉的店裝設計是時尚中國風，空間舒適、採光明亮，臨窗可飽覽台北東區街景。（圖／姚舜）

王品〈享鴨〉的品牌負責人、店長與主廚都很年輕，但呈現出的結果具大將之風。（圖／姚舜）

看好烤鴨美食在台每年產值20億元市場規模，王品集團台灣事業群新創中式餐飲品牌〈享鴨〉，位在台北東區頂好商圈的第一家〈享鴨〉門市並於今（5)日正式開賣，這是台 灣王品繼〈莆田〉、〈麻佬大〉與〈青花驕〉之後，第4個中式餐飲品牌，也是王品集團台灣事業群旗下第21個餐飲品牌。

〈莆田〉是王品合資代理、〈麻佬大〉與〈青花驕〉，一是麻辣燙，一為麻辣鍋，嚴格說來都不能算是菜式多樣紛陳的中餐廳，而〈享鴨〉是王品集團在台灣首次正式跨入「完全中菜」的自創品牌，對王品集團而言具有高度指標意義。

作中餐，還要賣烤鴨，對以西式套餐起家，後來逐漸將將觸角向和風洋食與日本料理延伸的王品集團而言，是「艱困任務」。但實際採訪試吃〈享鴨〉，無論是餐廳環境、廚房配置、食材採購與訂價策略，以及菜單設計和最重要的菜餚水準，〈享鴨〉其實都能切中外食餐飲市場主流客層家庭客，以及中產階級吃食需求，體現王品新事業研發團隊成員運作愈見成熟，且開始展現「大將之風」。

〈享鴨〉的菜單是以可以「一鴨多吃」的〈櫻桃烤鴨〉，搭配跨菜系中式料理舖陳，菜餚可單點，烤鴨可以點全隻1380元、半隻750元，且餐廳並針對小規模聚餐設計了2人、4人與6人共享餐，以烤鴨為主軸搭配其它冷熱中菜上桌。因此讓想吃烤鴨的吃貨，「不必揪一桌或半桌同好」就可以解饞，2人餐有半隻鴨配5道其它菜餚1180元，換算下來相當於每人590元起。

〈享鴨〉烤鴨的鴨胚，是花蓮飼養75天的櫻桃鴨，每隻平均重2.6公斤。為了烤出道地風味，王品新事業團隊請了資深中菜燒臘老廚顧問傳藝，從清膛、填料醃漬、吹氣、燙皮、上醋水、風乾到烤製，均按部就班「照步走」。而為烤出香酥脆的鴨皮，〈享鴨〉亦比照大陸王品旗下米其林一星餐廳〈鵝夫人〉，設了一可控製溫度與濕度的「風乾室」，以及可以全羊或乳豬的太空爐，期能「以現代化備做出傳香世紀的好味道」。

〈享鴨〉的烤鴨嚴格說來其實是融合了北京烤鴨與港式片皮鴨的做法，烤鴨出菜上桌，由專人在桌邊現場片皮，「白糖酥胸」其實正是讓烤鴨老饕魂牽夢繫的〈八根條〉，而「半月滑肉」則是帶皮帶肉、形似彎月的部位。除了砂料、甜麵醬，〈享鴨〉廚藝團隊並設計了油封蒜泥讓客人可以沾食提味。

〈享鴨〉的片皮鴨好吃嗎？記者第一次試吃的心得是：除了片皮刀功「還可以再進步」外，那8片鴨胸表皮色似琥珀，入口先是香酥脆，然後崩解腴化，香氣與口感都算過關。「半月滑肉」的鴨肉部份嫩度也夠，只是味道較傳統港式片皮鴨淡些。對此，〈享鴨〉事業處經理李威進說，現代人重視健康，所以〈享鴨〉刻意將鹹度與香料味減少些，這一點，我也能接受。

除了可搭配荷葉捲餅享用的〈片皮鴨〉，〈享鴨〉一鴨多吃的其他菜式則是用鴨架子入饌料理的鴨餚，熱炒部位有「蒜酥」、「三杯」與「韓鍋」等不同口味，味道都很開胃下飯，且該有的「鍋香」與「鑊氣」都有。鴨架湯則有「慢火白菜」和「酸菜山椒」兩湯品可選，此外並有〈功夫鴨絲粥〉。而〈獨門蒜酥鴨下巴〉和〈冰糖醬香鴨翅〉的味道亦手值得推介。

台灣王品首次跨足有完整菜單的中菜餐廳開〈享鴨〉，除烤鴨與其它鴨餚均有板有眼，菜單上不少菜餚亦讓人驚艷王品新創事業團隊這批「年輕人」的認真與力爭上游的雄心與豪情。

〈瑤柱醬爆蘿蔔糕〉系出〈XO醬炒蘿蔔糕〉，但炒時多了條狀青蔥段，除形色加分，也讓這菜多了幾分蔥的甜香。〈陳釀梅子雞球〉的甜酸醬汁來自濃醇的梅汁，醋的比例拿捏恰好，入口的酸沒有惱人的嗆辛，而用雞腿內斬去骨斬塊爆炒的雞球，熱騰騰上桌、舉箸挾食還會有「抜絲」效果，形色味皆很討喜。

〈焦糖慢烤松阪豬〉其實就是近年各粵菜餐廳菜單上都不會缺席的〈脆皮叉燒〉，〈享鴨〉的這道菜作來非常有水準，形色味與擺盤其至優於有些飯店內的粵菜餐廳。只是，或許費工，所這在〈享鴨〉，這道菜初期每天只限量供應，所以如果不早點訂，可能徒留殘念。

(工商 )