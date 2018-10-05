康芮颱風將北上襲擊西日本、北日本

2018年10月05日 10:03 中時 黃菁菁

大型強颱康芮5日上午襲擊沖繩，造成7人受傷。沖繩上午10點左右雖逐漸脫離暴風圈，但仍有強烈的暴風雨。日本氣象廳預測，康芮6日將維持強勁的勢力北上並近接近西日本，其後勢力更加增強並沿日本海北上，7日將接近北日本，也有登陸的可能性。

沖繩本島4日晚間起風勢逐漸加強，本島的部分地區及久米島5日清晨進入暴風圈。渡嘉敷島4日晚間10點45分的最大瞬間風速達40.3公尺，那霸市5日觀測到的最大瞬間風速達36.2公尺。

颱風5日上午將通過沖繩本島和宮古島之間，朝久米島的西北方北上，預測沖繩本島5日上午將脫離暴風圈。受到康芮颱風的影響，沖繩至5日清晨已有7人受傷，宜野灣市的80多歲女性因被強風吹倒導致腳部骨折。沖繩至5日上午5點半約有2萬4960戶停電。

康芮颱風6日將接近九州北部，朝日本海方向北上，西日本和北日本的風雨將逐漸增強。日本6日起將進入3天連休假期，但日本海沿岸地區將是狂風暴雨的颱風天，康芮8日可能變為溫帶低氣壓。

此外，北海道10月5日上午8點58分發生芮氏規模5.3、震度5弱的地震，震央在胆震地方中東部，與9月6日的震度7地震震央接近。氣象廳呼籲北海道的災區要嚴防因颱風的豪雨造成的土石流等二度災害。

(中時 )