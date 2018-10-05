星期人物-侯友宜》孩子連絡簿永遠沒他的名字 神隱爸爸是他

2018年10月05日 09:05 中時電子報 張怡文 、陳慧仙／專題報導 、陳慧仙／專題報導

從當刑警開始，侯友宜就常和兄弟們出生入死打擊犯罪。

死，對當刑警時天天出生入死的侯友宜來說，就是一面國旗蓋在棺木上，這一幕他腦中浮現過無數次，對一個連死都不怕的人，心中最脆弱的那塊是什麼？當太太問起他在緝兇時有沒有想過她們母女？他竟回答：「沒有！」。

侯友宜說，當刑警的日子每天想的都是怎樣破案？怎樣抓到犯人？尤其他面對的都是重大犯罪事件，像是強盗殺人、情殺仇殺，只有儘快抓到罪犯，才能對死者交待。至於家人四個女人--太太和三個女兒，侯友宜說保護家人最好的方法，就是當個「神隱爸爸」。

從警察到警政首長到警大校長，從沒想過從政，但從朱立倫市長邀請，到他決定離開警大踏入政壇，參選新北市長，他的人生路都是自己決定。

朱立倫和侯友宜在桃園縣就曾共事，後來一同在新北繼續合作。

@「神隱爸爸」是侯友宜保護孩子的最好方法

談到自己是怎樣的爸爸，侯友宜直接回答：「不及格的爸爸，只有２９分」。當警察辦案日夜顛倒，還常放家人鴿子，正常家庭生活對他而言是奢求，過年時最忙，工作沒有放假兩個字，壓歲錢紅包「如果記得的話」會交給媽媽。孩子心中的爸爸，是個很忙很認真的警察，而且聯絡簿上永遠沒有爸爸名字，老師也會裝不知道，小孩子自己也不說爸爸是誰，就是一個「神隱爸爸」。

小孩都習慣爸爸不出現，就是保護他們的一種方法，刑警天天面對重大要犯，打擊犯罪的目標都是黑道等恐怖份子，侯友宜說何必讓家人受到干擾，他的責任除了保護被害者外，還有自己的家人，直到現在女兒都習慣不說爸爸是誰。

在選舉過程中，多數候選人都有家人輔選，侯友宜則尊重家人的選擇，他希望女兒們能選擇做自己，至於太太要不要幫忙站台？那讓太太自己去決定，他認為家人不站台，也會用其他方式支持他，「只要開心做他們想做的事就好」，站不站台並不是唯一選項。

侯友宜因是藝人納豆的親舅，所以被廣稱為「國民阿舅」

侯友宜小檔案

年齡／籍貫：６１歲／嘉義朴子市人

學歷：中央警察大學刑事警察系．警大犯罪防治博士。

重要經歷：刑大大隊長．刑事局局長．警政署署長．中央警察大學校長。曾參與一清專案．獵龍專案．吳東亮綁架案．白曉燕命案等重大案件。

現任：新北市副市長。

家庭：妻子任美鈴。育有三女。

(中時電子報)